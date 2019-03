Diretta Sampdoria Torino Primavera/ Streaming video tv: granata per la vetta

Sampdoria Torino, diretta dall’arbitro Paride Tremolada, venerdì 29 marzo 2019 alle ore 15.00, sarà l’anticipo che aprirà il programma della ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Blucerchiati sempre più in crisi e reduci dalla loro terza sconfitta consecutiva in campionato in casa dell’Atalanta. I blucerchiati sono ora penultimi da soli, posto in classifica che costerebbe la retrocessione diretta a fine stagione. Dall’altra parte il Torino è scivolato al terzo posto restando però ad una sola lunghezza di distanza dalla Fiorentina seconda, grazie all’emozionante 4-3 con il quale i granata hanno battuto l’Udinese nell’ultima sfida disputata in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Torino Primavera si potrà seguire in diretta tv in chiaro collegandosi sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Collegandosi al sito sportitalia.com ci sarà anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria e Torino nel campionato Primavera 1. I padroni di casa blucerchiati scenderanno in campo con questo undici titolare: Krapikas, Doda, Campeol, Trimboli, Veips, Farebegoli, Giordano, Soomets, Prelec , Scarlino e Yayi Mpie. Risponderanno i granata schierati con questo undici: Gemello, Gilli, Marcos, Sportelli, Enrici; De Angelis, Isacco, Adopo; Murati; Rauti e Belkheir.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-3 per quanto riguarda la Sampdoria allenata da Simone Pavan ed il 4-3-1-2 per il Torino guidato in panchina da Federico Coppitelli. Nel match d’andata secca vittoria per il Torino contro la Samp, 2-0 con doppietta messa a segno dal bomber Millico. Il 26 settembre 2017 i granata hanno vinto anche l’ultimo precedente in casa dei blucerchiati, 0-1 con gol decisivo messo a segno da Butic allo scadere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA