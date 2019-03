Atalanta Fiorentina, diretta dall’arbitro Guida, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 marzo 2019, presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per la ventiseiesima giornata di Serie A, ad appena quattro giorni di distanza dalla partita che ha visto Atalanta e Fiorentina sfidarsi (però a Firenze) per l’andata della semifinale della Coppa Italia e che ci ha regalato un pirotecnico 3-3. Il vantaggio di questo doppio impegno è che la stanchezza non dovrebbe essere una variabile contro una delle due formazioni, per la semifinale di ritorno dovremo invece aspettare addirittura il 24 aprile. Fiorentina in questo periodo è sinonimo di partite molto vivaci, come dimostra il fortunoso 3-3 agguantato in extremis domenica scorsa contro l’Inter. Mettendo un attimo tra parentesi la Coppa Italia, in campionato Atalanta Fiorentina significa lotta per un posto in Europa League: i nerazzurri hanno 38 punti, 36 invece per i gigliati. Insomma, la posta in palio sarà decisamente stuzzicante anche in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina sarà disponibile in esclusiva sui canali Sky: per la precisione, l’appuntamento sarà su Sky Sport Serie A (il numero 202 della piattaforma satellitare) e su Sky Sport 251, oltre che attraverso la diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go per chi non potesse mettersi davanti a un televisore all’orario della partita di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

Parlando delle probabili formazioni per Atalanta Fiorentina, le differenze rispetto alla Coppa Italia dovrebbero essere minime. Certamente tornerà Freuler (squalificato mercoledì) a fare coppia con De Roon nel centrocampo nerazzurro, completato da Hateboer a destra e Castagne a sinistra. In difesa le certezze sono Berisha in porta e Toloi, poi avremo Djimsiti, Mancini e Palomino in corsa per le altre due maglie della retroguardia a tre. Infine in attacco non ci attendiamo sorprese, con Ilicic e Gomez ad agire in appoggio al centravanti Zapata. Per quanto riguarda la Fiorentina, ecco un ballottaggio tra Laurini e Ceccherini per completare la difesa a quattro con Milenkovic, Vitor Hugo e Biraghi davanti a Lafont; a centrocampo dovremmo vedere in azione Fernandes, Veretout e Benassi, in attacco invece ecco Muriel e Chiesa affiancati da uno tra Gerson e Simeone, con i quali naturalmente il colombiano assumerebbe due ruoli differenti.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Atalanta Fiorentina, ecco che le quote dell’agenzia di scommesse Snai sorridono senza dubbio ai nerazzurri: il segno 1 infatti è quotato a 1,90, mentre poi si arriva a quota 3,55 in caso di pareggio (segno X) ed infine un successo esterno della Fiorentina varrebbe 3,90 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA