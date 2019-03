Bisceglie Catanzaro verrà diretta dal signor Ermanno Feliciani, e si gioca alle ore 16:30 di domenica 3 marzo: presso lo stadio Gustavo Ventura va in scena una delle partite valide per la ventinovesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019. Siamo nel girone C, dove il Catanzaro continua la sua corsa verso la promozione: probabilmente Gaetano Auteri non riuscirà a conquistarla direttamente visto l’ampio vantaggio della Juve Stabia, ma è ancora possibile prendersi la seconda piazza strappandola al Trapani. La vittoria sul Monopoli è stata la quarta nelle ultime cinque partite e la sesta in una striscia di otto gare senza sconfitte; dal pesante ko interno contro la capolista il Catanzaro ha perso solo una volta, pareggiando in altre tre occasioni. Compito arduo per un Bisceglie che deve pensare a salvarsi, e che domenica scorsa pur riuscendo a non perdere per la seconda volta consecutiva ha sprecato l’occasione sul campo della Paganese, che arrivava da cinque sconfitte; a questo punto i pugliesi devono solo vincere e dovranno cercare di farlo anche oggi. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Bisceglie Catanzaro, intanto andiamo a valutare le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE CATANZARO

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Bisceglie Catanzaro: i pugliesi potrebbero confermare il 3-5-2 visto al Torre, con Markic, Maccarrone e Maestrelli a protezione di Cerofolini e una linea di centrocampo nella quale Longo e Giron partono larghi, aiutando le due mezzali Bangu e Triarico che a loro volta dovranno essere un utile supporto per il playmaker, ovvero Risolo. A comporre il tandem offensivo dovrebbero nuovamente essere Jovanovic e Starita, ma attenzione a Cuppone che reclama spazio dal primo minuto. Auteri non potrà impiegare lo squalificato Furlan, e dunque tra i pali andrà Elezaj che ha già giocato quattro partite di campionato; davanti a lui Signorini, Celiento e Riggio compongono il terzetto difensivo mentre Statella e Nicoletti si alzano sulle fasce, con il secondo insidiato da Alessandro Favalli. Iuliano e Maita partono in vantaggio su Eklu e De Risio a centrocampo, nel tridente offensivo Casoli si gioca il posto con Ciccone (a destra), Bianchimano sarà la prima punta con D’Ursi, cannoniere giallorosso con 9 gol, esterno sinistro.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente per Bisceglie Catanzaro è la squadra ospite ad essere favorita dal pronostico: le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai assegnano alla vittoria dei calabresi – identificata dal segno 2 – un valore pari a 1,85 volte la somma messa sul piatto, mentre arriviamo a 4,00 per il segno 1 che dovrete giocare sul successo interno dei pugliesi. Con il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, guadagnereste una cifra corrispondente a 3,15 volte quanto investito.



