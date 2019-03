Casertana Juve Stabia, diretta dal signor Daniel Amabile, si gioca alle ore 18:30 di domenica 3 marzo ed è la sfida che chiude il programma del girone C di Serie C 2018-2019 per la 29^ giornata. Al Pinto arriva la capolista, ancora imbattuta e sempre più vicina alla promozione diretta; i punti di vantaggio sul Trapani sono calati (6 entrando in questo turno) ma il passo rimane ottimo. Curiosamente va notato che nelle ultime sei partite la Juve Stabia non è mai riuscita a segnare più di un gol a gara; anche per questo motivo sono arrivati tre pareggi che hanno permesso alle inseguitrici di avvicinarsi, per contro però la difesa delle Vespe non incassa reti dalla bellezza di 797 minuti e questo è chiaramente il grande punto di forza gialloblu, tanto che il dato stagionale parla di 9 gol subiti in 27 partite di campionato. La Casertana, tra alti e bassi, rimane in zona playoff: è stata anche quinta per tre giornate ma il pareggio di Vibo Valentia (peraltro raggiunto all’ultimo secondo) le ha fatto perdere qualche posizione. Appena due sconfitte nelle ultime nove, in casa l’ultimo ko risale a metà dicembre e dunque i falchetti sono certamente in ripresa, ma per avere un posizionamento migliore nella griglia della post season ha bisogno di maggiore continuità. Sarà interessante scoprire, nella diretta di Casertana Juve Stabia, se saranno i rossoblu a infliggere la prima sconfitta alla capolista; intanto analizziamo al meglio le possibili scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di questo derby campano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Juve Stabia non sarà disponibile: questa partita, come tutte le altre del campionato di Serie C – ad eccezione di qualche anticipo o posticipo – è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva ha acquisito i diritti per la terza divisione. Per seguire le immagini in diretta streaming video dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone e avrete la doppia opzione dell’abbonamento stagionale (gratuito per chi lo avesse rinnovato dallo scorso anno) o dell’acquisto del singolo evento, ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA JUVE STABIA

Perdita pesante per Raffaele Esposito, che in Casertana Juve Stabia non potrà utilizzare lo squalificato Vacca: sulla mezzala potrebbe allora agire Mancino – autore dell’insperato pareggio nell’ultima giornata – che darebbe una vena più offensiva alla squadra rossoblu, l’alternativa è Santoro che sarebbe l’interno sinistro con D’Angelo dall’altra parte e De Marco in cabina di regia. Sugli esterni giocheranno Meola e Zito, mentre il reparto difensivo a protezione di Adamonis sarà composto da Rainone, Lorenzini e Pascali. Castaldo, 11 gol in campionato, sarà naturalmente la prima punta di riferimento mentre Padovan dovrebbe nuovamente avere la meglio su Floro Flores. Fabio Caserta potrebbe confermare la Juve Stabia che ha battuto la Reggina: Branduani tra i pali, Vitiello e Germoni (matchwinner domenica scorsa) terzini con la coppia centrale formata da Marzorati e Allievi. A centrocampo Mastalli e Luigi Viola si giocano il posto con Mezavilla e Calò, mentre appare confermato Carlini come mezzala d’assalto; Canotto e Torromino partono favoriti su El Ouazni e D’Elia per accompagnare, partendo sulle fasce, il cannoniere Paponi che ha segnato 10 gol nel girone C.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita certamente equilibrata questa Casertana Juve Stabia: l’agenzia di scommesse Snai lo conferma pur assegnando alle Vespe il vantaggio del pronostico. Vale infatti 2,35 volte la puntata sul segno 2, eventualità per il successo esterno; per la vittoria dei falchetti, regolata dal segno 1, il guadagno arriva a 2,95 volte la somma messa sul piatto e questo valore è identico a quello che il bookmaker ha previsto per il segno X, ipotesi che naturalmente identifica il pareggio.



