Diretta Catania Potenza/ Streaming video e tv: etnei a caccia di riscatto (Serie C)

Catania Potenza sarà diretta dal signor Davide Miele, e si gioca alle ore 14:30 di domenica 3 marzo: siamo nella ventinovesima giornata del girone C nel campionato di Serie C 2018-2019, e per gli etnei non sarà affatto semplice avere ragione dei lucani che stanno onorando al meglio il loro ruolo di neopromossa. Il Catania ha iniziato la stagione pensando alla promozione diretta, ma non vince in trasferta da fine dicembre e questo è un punto a sfavore, soprattutto pensando al ritmo imposto da Juve Stabia, Trapani e Catanzaro. La sconfitta di Viterbo, seconda consecutiva fuori casa, ha fatto scivolare il Catania al quarto posto in classifica e con la necessità di recuperare terreno; probabilmente vincere il girone C non è più un obiettivo realistico ma i rossazzurri possono ancora puntare la fase nazionale dei playoff in maniera diretta. Il Potenza ha giocato in settimana i quarti di Coppa Italia Serie C, sempre in Sicilia; in campionato non perde da sei partite ed è reduce dalla vittoria contro il Siracusa che l’ha confermato in nona posizione, dunque virtualmente qualificato ai playoff. Il dato che preoccupa la squadra di casa riguarda la solidità difensiva dei lucani, che non incassano gol da 342 minuti. Ora ci mettiamo comodi aspettando la diretta di Catania Potenza, e nel frattempo andiamo a leggere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nel dettaglio delle probabili formazioni.

La diretta tv di Catania Potenza non sarà disponibile: questa partita, come tutte le altre del campionato di Serie C – ad eccezione di qualche anticipo o posticipo – è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva ha acquisito i diritti per la terza divisione. Per seguire le immagini in diretta streaming video dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone e avrete la doppia opzione dell’abbonamento stagionale (gratuito per chi lo avesse rinnovato dallo scorso anno) o dell’acquisto del singolo evento, ad un prezzo fisso.

Andrea Sottil pensa a qualche cambiamento per Catania Potenza: nel tridente offensivo per esempio potrebbe tornare a giocare Curiale, che agirebbe da esterno dove entra in competizione con Sarno. Con entrambi in campo il ballottaggio riguarderebbe Marotta e Di Piazza per il ruolo di prima punta; a centrocampo Angiulli scalpita per una maglia che contende a Giuseppe Rizzo, certi del posto Lodi come playmaker e Biagianti come mezzala d’ordine mentre in difesa Aya e Joel Baraye agiranno da esterni nella linea completata da Silvestri e Andrea Esposito davanti a Pisseri. Il Potenza ritrova França, e dunque Giuseppe Raffaele dovrebbe schierare il suo bomber dal primo minuto aprendo il testa a testa tra Lescano e Genchi per affiancarlo; a centrocampo Piccinni è il regista, Dettori e Manuel Ricci (domenica scorsa ha trovato il sesto gol) i due interni mentre sulle corsie esterne, partendo su questa linea, saranno Coccia e Sepe a provare ad allargare il campo. Breza sarà come sempre il portiere, in difesa avremo invece Emerson (già tre gol in campionato), Giosa e Sales a comporre il solito terzetto.

Ovviamente sono gli etnei a partire favoriti in Catania Potenza, come si evince chiaramente dalle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,60 volte la cifra messa sul piatto, mentre con l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) arriviamo a un valore di 3,25 volte la puntata e con il successo esterno dei lucani, identificato dal pareggio, la vostra vincita corrisponderebbe a 5,50 volte quanto investito.



