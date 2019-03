Diretta Cavese Siracusa/ Streaming video e tv: in palio punti salvezza (Serie C)

Cavese Siracusa, che viene diretta dal signor Davide Curti, va in scena alle ore 14:30 di domenica 3 marzo: siamo nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, e nel contesto del girone C questa sfida del Simonetta Lamberti rappresenta un delicato incrocio per la salvezza. Al momento entrambe le squadre sarebbero certe della permanenza in categoria: la Cavese ha 4 punti in più del Siracusa che a sua volta difende un prezioso tesoretto di 6 lunghezze sul Rieti. Tuttavia, non si può troppo tirare la corda e certamente i siciliani rischiano grosso a Cava De’ Tirreni: i campani sono imbattuti da sei giornate nelle quali hanno raccolto 10 punti, hanno perso una sola volta nel 2019 e il 2-2 rimediato quasi in extremis a Trapani ci ha detto ancora una volta di come questa squadra stia attraversando un buon momento, anche se ha pareggiato troppe volte (11) per avere una classifica migliore. Per contro il Siracusa è in crisi: quattro sconfitte nelle ultime cinque e appena due vittorie da fine novembre. Il successo sul campo del Rende ha se non altro allontanato gli spettri dei playout, ma poi i siciliani si sono fatti battere a Potenza e non sono riusciti a togliersi dai guai, anche se devono recuperare la partita contro il Rieti rinviata per forte vento; ecco perchè la diretta di Cavese Siracusa presenta una partita delicata in particolar modo per gli ospiti, intanto noi possiamo andare a valutare quali sono le scelte dei due allenatori leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE SIRACUSA

Non c’è motivo perchè Cavese Siracusa debba essere affrontata in maniera diversa, da Giacomo Modica, rispetto al 2-2 di Erice: dunque davanti a De Brasi troviamo Silvestri e Bacchetti (autore del definitivo pareggio domenica scorsa) con Lia e Marco Ferrara sugli esterni; a centrocampo va verso la conferma Tumbarello sulla mezzala sinistra, dall’altra parte del campo agirà Pugliese con Migliorini schierato in cabina di regia. Davanti l’unico dubbio riguarda Heatley, che potrebbe avere spazio come laterale; tuttavia Rosafio (grande uomo assist) e Fella restano favoriti, Sainz Maza agirà invece come falso centravanti ed è in vantaggio su Magrassi. Nel Siracusa di Ezio Raciti Crispino sarà il portiere, Daffara e Luca Bruno i terzini con Di Sabatino e Bertolo centrali nel reparto arretrato; la coppia di mediani sarà composta da Del Col e Fricano a davanti a loro agirà la linea di mezzepunte con Palermo e Souare ai lati di Catania, il bomber della squadra che dovrebbe lasciare il ruolo di prima punta a Federico Vazquez, che però dopo la grande partenza stagionale è andato in crisi e non segna dal 27 ottobre.

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, le quote per Cavese Siracusa tendono dalla parte dei padroni di casa: la vittoria interna dei campani ha infatti un valore pari a 1,80 volte la somma che avrete messo sul piatto mentre l’altra ipotesi, quella del successo esterno che è regolato dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 4,25 volte la cifra investita. Con il pareggio, eventualità identificata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,15 volte la puntata.



