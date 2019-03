Feralpisalò Sudtirol, che sarà diretta dal signor Matteo Gariglio, si gioca alle ore 16:30 di domenica 3 marzo ed è una delle sfide che rientrano nel programma della 29^ giornata per il campionato di Serie C 2018-2019. Partita sulla carta molto bella quella del girone B: si affrontano infatti la terza e la quinta forza della classifica, in una sfida diretta per la qualificazione alla fase nazionale dei playoff. Momento di straordinaria qualità per la Feralpisalò, che dopo aver sofferto nella parte centrale del campionato ha infilato sette vittorie consecutive culminate al momento nel 3-0 di Gubbio. Per Mimmo Toscano la possibilità di fare ancora meglio c’è; nel frattempo è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia (per mano del Vicenza) ma il vero obiettivo è quello di provare a prendersi la Serie B. Il Sudtirol sembrava aver perso smalto rispetto alla passata stagione, invece ha saputo ritrovarsi alla grande: gli altoatesini sono imbattuti nel 2019 e hanno messo insieme cinque vittorie a fronte di tre pareggi, hanno concluso le ultime quattro gare senza subire gol e si stanno lanciando verso quei risultati centrati nella primavera del 2018, anche se magari non arriverà il secondo posto nel girone la stagione promette bene. Andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le formazioni schierate dai due allenatori per questa partita, mentre aspettiamo la diretta di Feralpisalò Sudtirol.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Feralpisalò Sudtirol, ma come sappiamo tutte le partite del campionato (e Coppa Italia) di Serie C sono fornite dal portale elevensports.it, che dunque mette a disposizione l’intero pacchetto del torneo in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e potendo scegliere se abbonarsi al servizio annualmente oppure acquistare di volta in volta la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ SUDTIROL

Leggendo le probabili formazioni di Feralpisalò Sudtirol dovremmo trovare i bresciani schierati con il consueto albero di Natale: ormai Andrea Caracciolo (10 gol in campionato) si è preso la maglia di prima punta e sarà assistito da Vita e Maiorino, con un centrocampo nel quale Pesce agirà in cabina di regia avendo come supporti Magnino e Scarsella, mezzala votata al gol (già 7 nel girone B). Canini e Giani saranno i difensori centrali a protezione del portiere De Lucia, sugli esterni andranno Legati e Contessa. Il Sudtirol di Paolo Zanetti dovrebbe riproporsi con il 3-5-2 che ha battuto il Rimini: Nardi il portiere, linea difensiva composta da Pasqualoni, Casale Vinetot e due esterni che alzeranno la loro posizione, e che saranno Tait e Lunetta. In mezzo al campo Tommaso Morosini giocherà da playmaker con De Rose e Berardocco sugli interni, davanti Mazzocchi contende il posto a De Cenco mentre Niccolò Romero sembra sicuro di giocare dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere sulla diretta di Feralpisalò Sudtirol avete a disposizione, tra le altre, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i Leoni del Garda partono favoriti con una quota pari a 2,10 volte la posta sul segno 1, che identifica la loro vittoria. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, che regola il successo altoatesino, vincereste 3,60 volte la somma investita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA