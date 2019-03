Fortitudo Bologna Treviso è la finale della Coppa Italia A2 2018-2019 di basket: si gioca alle ore 18:45 di domenica 3 marzo presso il Nelson Mandela Forum di Firenze, teatro del torneo che è iniziato venerdì e si concluderà con la vincitrice del titolo tra qualche ora. E’ la finale più attesa: per quella che attualmente è la classifica dei due gironi del campionato avremmo dovuto vedere la Lavoropiù sfidare la Virtus Roma, ma il tabellone della competizione ha piazzato questa partita in semifinale; Bologna e Treviso sono invece le due squadre con la maggiore tradizione e la bacheca più ricca di trofei, dunque si tratta di una sfida tra due grandi della pallacanestro italiana che cercano di tornare grandi. E’ il terzo incrocio stagionale, visto che nel girone Est si sono scontrate già all’andata e al ritorno; la Fortitudo ha vinto entrambe le partite e anche per questo motivo sta correndo verso la promozione diretta in Serie A1, ma oggi si gioca in partita secca e dunque potrebbe davvero succedere di tutto. Noi allora ci mettiamo in attesa della diretta di Fortitudo Bologna Treviso, ma nel frattempo possiamo anche provare ad analizzare i temi principali di questa bella sfida che scatterà tra poco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Treviso è trasmessa su Sportitalia, come è stato per tutta la Coppa Italia di basket: l’appuntamento è dunque in chiaro per tutti sul canale 60 del vostro televisore, mentre gli abbonati Sky potranno accedere all’emittente attraverso il loro decoder (numero 225). In alternativa è possibile seguire questa finale in diretta streaming video, grazie al sito ufficiale www.sportitalia.com; dovrete ovviamente dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone mentre sul portale www.legapallacanestro.com troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-b-y-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto dunque, la diretta di Fortitudo Bologna Treviso mette in palio la Coppa Italia di Serie A2: la squadra che vincerà la partita di oggi succederà nell’albo d’oro a Tortona, che lo scorso anno si era aggiudicata il titolo a sorpresa. Se vogliamo la finale è la partita che attendevamo: nel primo turno la De’ Longhi ha dominato contro Latina mentre Bologna ha avuto qualche problema di troppo a liberarsi di Biella, mentre in semifinale la squadra di Antimo Martino ha saputo battere la Virtus Roma che, per quello che si sta vedendo in campionato, era certamente una delle grandi favorite ma arrivava anche da un periodo poco felice. Per quanto riguarda Treviso, la vittoria è arrivata di misura contro una Bergamo che ha saputo ritrovarsi proprio nel momento giusta, ma che non è riuscita a imporsi nel rush finale; ricordiamo che entrambe le finaliste di oggi hanno larga esperienza di Coppa Italia anche e soprattutto al piano di sopra, e che in campionato la Fortitudo sta dominando il girone Est dove corre con decisione verso la promozione diretta. Treviso per un certo periodo ha provato a rimanere incollata all’avversaria, ma si è staccata anche perdendo entrambi i confronti stagionali e si è anche ritrovata terza alle spalle di Montegranaro; dunque per i veneti di Massimiliano Menetti è del tutto probabile che la corsa verso il ritorno in Serie A debba passare attraverso i playoff, che nelle stagioni precedenti non sono stati sicuramente una bella esperienza per la squadra. Intanto però bisognerà vedere quello che succederà oggi, nella finale della Coppa Italia Serie A2 che assegnerà un titolo comunque importante anche per affrontare al meglio il rush finale. Dunque mettiamoci comodi, perché tra poche ore queste due squadre dalla grande tradizione saranno sul parquet del Nelson Mandela Forum di Firenze per giocarsi la sfida.



