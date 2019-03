Diretta Genoa Frosinone/ Streaming video DAZN: mosse di Prandelli e Baroni (Serie A)

Genoa Frosinone, diretta dall’arbitro Maurizio Mariani, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 marzo 2019, presso lo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Le prospettive delle due formazioni sono molto diverse, come dimostra anche la classifica alla vigilia di Genoa Frosinone. I rossoblù di Cesare Prandelli con l’ultimo pareggio nel match contro il Chievo sono arrivati a quota 29 punti e sono sempre più vicini a una tranquilla salvezza anticipata, traguardo mai banale negli ultimi anni per un Genoa che ha vissuto molte stagioni al cardiopalmo. La partita di oggi è sulla carta favorevole per fare un ulteriore passo in avanti forse definitivo, ma il Frosinone che settimana scorsa ha fatto tremare la Roma ma non ha raccolto punti avrà sicuramente intenzioni ben diverse. La squadra ciociara infatti ha appena 16 punti e deve cercare ovunque di strappare risultati utili per tenere viva la speranza della salvezza, anche se a Marassi non è mai facile per nessuno riuscirci.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Genoa Frosinone in diretta tv non sarà disponibile, perché questa è una delle tre partite della 26^ giornata di Serie A visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma Dazn, che detiene appunto i diritti di trasmettere tre partite di ogni turno del nostro massimo campionato di calcio, tra cui sempre anche una delle 15.00 della domenica pomeriggio, che è oggi appunto la sfida allo stadio Luigi Ferraris di Marassi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FROSINONE

Parlando adesso delle probabili formazioni di Genoa Frosinone, ecco che mister Cesare Prandelli dovrebbe proporre il Grifone con il 4-3-1-2 che in attacco dovrebbe prevedere Bessa come trequartista alle spalle di Sanabria e Kouamè. I dubbi si concentrano a centrocampo, dove segnaliamo ben due ballottaggi, uno tra Lerager e Veloso in cabina di regia, l’altro fra Rolon e Lazovic, con il quale si potrebbe anche passare al modulo 4-4-2, mentre in difesa Prandelli non dovrebbe avere dubbi. Nel Frosinone invece il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 imperniato su un tandem d’attacco con Ciano e uno tra Pinamonti e Ciofani, che è il ballottaggio più caldo per Marco Baroni, che però deve scegliere anche tra Viviani e Maiello nel cuore della mediana e ha un dubbio anche in difesa, in questo caso tra Salamon (favorito) e Ariaudo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo anche al pronostico su Genoa Frosinone, partita che ha nel Grifone la favorita senza ombra di dubbio, come confermano le quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è proposto ad appena 1,65 volte la posta in palio, mentre poi si sale già a 3,70 in caso di pareggio e di conseguenza di segno X, infine un successo del Frosinone varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



