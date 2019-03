Giana Erminio Triestina verrà diretta dal signor Marco D’Ascanio, e vale per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019: alle ore 16:30 di domenica 3 marzo le due squadre si affrontano a Gorgonzola in quello che è quasi un testa-coda del girone B. Gli alabardati continuano a essere il vero anti-Pordenone, anche se rispetto alla capolista devono recuperare 7 punti e devono stare attenti ai recuperi della Feralpisalò e delle altre; tuttavia la Triestina non perde dal giorno di Santo Stefano, da allora ha infilato sei vittorie e tre pareggi e nelle ultime tre gare non ha preso gol, vincendo 2-0 sia contro la Ternana (in trasferta) che contro il Renate che arrivava da un buon periodo. Adesso per i giuliani si tratta di confermare questo passo, e la trasferta lombarda deve essere onorata al meglio: la Giana Erminio spera ancora di salvarsi direttamente ma nel frattempo ha sul collo il fiato della Virtus Verona, in una classifica che continua a cambiare e che potrebbe portare i milanesi alla retrocessione diretta. Una sola vittoria (contro il Fano) negli ultimi tre mesi, e la sanguinosa sconfitta nel derby contro l’AlbinoLeffe sono dati che hanno portato la Giana a peggiorare ulteriormente la propria situazione: a prescindere dall’avversario dunque i lombardi dovranno essere in campo per vincere. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Giana Erminio Triestina, intanto possiamo leggere le possibili scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della sfida.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Giana Erminio Triestina, ma come sappiamo tutte le partite del campionato (e Coppa Italia) di Serie C sono fornite dal portale elevensports.it, che dunque mette a disposizione l’intero pacchetto del torneo in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e potendo scegliere se abbonarsi al servizio annualmente oppure acquistare di volta in volta la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

La formazione lombarda che giocherà Giana Erminio Triestina andrà verificata: dovrebbe essere un 3-5-2 con Bonalumi, Simone Perico e Montesano a protezione di Leoni, a centrocampo il terzetto Pinto-Gianluca Barba-Dalla Bona parte favorito ma sull’esterno sinistro potremmo vedere Giudici, in grado di dare una maggiore spinta sulla corsia. A destra ci sarà Iovine, mentre il tandem d’attacco è ancora da comporre: Perna sembra essere certo del posto, non così Rocco che potrebbe lasciarlo a Mutton, per dare meno punti di riferimento. La Triestina perde per squalifica Malomo e Coletti: al centro della difesa, a fare coppia con Lambrughi, ci sarà Pedrazzini mentre in mezzo al campo dovrebbe toccare a Steffé, che comporrà la cerniera mediana insieme a Maracchi. Il resto non dovrebbe cambiare: Massimo Pavanel punta su Offredi come portiere con Formiconi e Frascatore sugli esterni, a formare delle catene laterali con Beccaro e Davis Mensah impiegati come ali su una trequarti che prevede Procaccio come giocatore centrale a supporto del Diablo Granoche, autore di 11 gol in questo campionato.

Nella diretta di Giana Erminio Triestina, la squadra favorita è quella ospite: l’agenzia di scommesse Snai ha infatti previsto un valore di 2,10 volte la puntata per il segno 2 che identifica la vittoria alabardata, inferiore nella vincita eventuale rispetto al 3,50 che accompagna invece il segno 1, quello sul quale scommettere per il successo interno. Con l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,15 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul tavolo.



