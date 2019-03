Si accendono i riflettori sul Mondiale della Motocross: oggi domenica 3 marzo andrà in scena il tanto atteso Gran premio di Argentina 2019, primo banco di prova per la classe Mxgp come per la Mx2. Si torna quindi a correre e lo si farà sul complesso circuito di Neuquen di terra scura nella regione della Patagonia. Al via però della prima gara di motocross della stagione 2019 però mancherà il campione del mondo in carica Jeffrey Herlings che ancora non si è ripreso dall’infortunio subito poco tempo fa mentre si allenava in Spagna per questo esordio stagionale. Pur mancando uno dei protagonisti più attesi non mancherà lo spettacolo al Gp d’Argentina 2019 e ne abbiamo avuto già un assaggio in settimana durante le prove come le qualifiche ufficiali. Ricordiamo quindi a tutti gli appassionati come sarà possibile seguire la diretta della Motocross in Argentina, facendo i conti con il fuso orario: ecco quindi che dopo il Warm up atteso per le ore 14,45, il programma ci ricorda alle ore 17,10 il via di gara 1 per la Mxgp, mentre Gara 2 è stata programmata per le ore 20,15.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Brutte notizie ci arrivano per tutti gli appassionati della Mxgp: purtroppo non sarà assicurata la diretta tv delle due prove al Gp d’Argentina 2019 e di conseguenza non sarà possibile seguire gli eventi sul circuito di Neuquen neppure in diretta streaming video. Segnaliamo però che sarà possibile segurie la replica della gara 2 della Mxgp in tarda serata sul canale Eurosport 2, alle ore 22,45. Appare quindi opportuno, per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Neuquen, collegarsi al portale ufficiale della Motocross, all’ indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP ARGENTINA: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

In vista della prima prova del mondiale Motocross ecco che c’è molta attesa per rivedere in pista il campione del mondo in carica della Mxgp Jeffrey Herlings: l’olandese volante è stato il protagonista assoluto nella stagione passata e già ci si aspettava un nuovo exploit anche in Patagonia già da questo pomeriggio. Purtroppo il pilota Ktm è incappato in un brutto infortunio al piede a gennaio che si sta trascinando ancora. Con ancora il gesso al piede quindi l’olandese ha già annunciato che non prenderà parte alla gara, con la speranza però di poter essere alla griglia di partenza a Matterley Basin a fine del mese di marzo. Quest’oggi quindi i riflettori saranno tutti sul campionissimo italiano Tony Cairoli: l’azzurro, che l’anno scorso ha dovuto cedere la corona proprio a Herlings, è pronto a una nuova stagione da protagonista, con l’obbiettivo fisso di centrare il suo decimo titolo mondiale. Oggi quindi il pilota Ktm potrà approfittare dell’assenza del suo primo rivale per incamerare punti importanti, anche se certo anche lui sentirà la mancanza dell’acerrimo rivale. Pur dovendo rimandare il duello infuocato tra Cairoli e Herlings (che aveva animato la precedente stagione della Motocross) lo spettacolo certo non mancherà oggi in pista a Neuquen.



