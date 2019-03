Diretta Napoli Juventus/ Streaming video e tv: ultima chance per Ancelotti? (Serie A)

Napoli Juventus, diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi alle ore 20.30 di questa sera, sarà naturalmente il big-match della ventiseiesima giornata di Serie A. Una partita come quella dello stadio San Paolo non ha nemmeno bisogno di presentazioni, ma una cosa va detta subito: Napoli Juventus potrebbe essere per i partenopei di Carlo Ancelotti l’ultima possibilità per tenere viva la lotta scudetto. La classifica parla chiaro: sappiamo che la Juventus ha 69 punti mentre il Napoli è secondo a quota 56, di conseguenza c’è un gap di ben tredici lunghezze che va ridotto se si vuole tenere viva la lotta al vertice. In Italia la Juventus non conosce quasi mai soste e vince anche quando magari non lo meriterebbe in termini di gioco espresso, come domenica scorsa a Bologna. Proprio questa forse è la vera differenza con il Napoli, che invece quando non gioca bene fatica a segnare e vincere, ma si è ripreso con lo 0-4 inflitto al Parma sette giorni fa. Vedremo se oggi arriverà la vittoria che terrebbe almeno vivo il campionato, mentre la Juventus anche solo con un pareggio (a maggior ragione con una vittoria) si cucirebbe virtualmente sul petto l’ottavo scudetto consecutivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Juventus è prevista in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport uno (numero 201), Sky Sport Serie A (202), oppure su Sky Sport 251. Inoltre essi avranno la possibilità di attivare il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio San Paolo in diretta streaming video: potranno collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

Analizzando le probabili formazioni per Napoli Juventus, tra i partenopei sembra tutto chiaro a centrocampo, mentre saranno da seguire le mosse di Carlo Ancelotti per quanto riguarda la difesa e l’attacco. Dietro, in assenza di Albiol, c’è un minimo di cautela anche per le condizioni di Maksimovic, senza contare che come terzini si profila un doppio ballottaggio, con Malcuit possibile favorito a destra e Ghoulam a sinistra. Davanti invece rischia la panchina Mertens, perché la probabile coppia titolare dovrebbe essere formata da Milik e Insigne. Nella Juventus possibile il tridente di lusso con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Dybala, anche se per l’argentino è ancora in piedi un possibile ballottaggio con Bernardeschi. In difesa un dubbio tra il più offensivo Alex Sandro e il più prudente De Sciglio a sinistra, in mediana attenzione a Emre Can, che rientra dalla squalifica e potrebbe insidiare Bentancur.

PRONOSTICO E QUOTE

In chiusura, eccoci al pronostico per la grande sfida Napoli Juventus, in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Favorito sia pure di poco il segno 1, infatti una vittoria del Napoli è quotata a 2,55, mentre con la Juventus si arriverebbe a 2,80 per chi crede nel segno 2. L’ipotesi più remunerativa sarebbe comunque un pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,20 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA