Padova Verona, diretta dagli arbitri Sandro La Micela e Dominga Lot, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 marzo 2019, come match televisivo nella domenica della ventitreesima giornata della Superlega di volley maschile. Grande pallavolo dunque alla Kioene Arena che ospiterà un derby del Veneto decisamente interessante, dal momento che Padova Verona metterà in palio una posta decisamente significativa per entrambe le formazioni. Kioene Padova e Calzedonia Verona andranno entrambe in cerca di un riscatto dopo le sconfitte per 3-0 incassate settimana scorsa: tutto sommato comprensibile per Padova il rovescio sul campo di Trento, pesantissimo invece per Verona lo 0-3 casalingo incassato da una diretta concorrente come Milano. Oggi dunque c’è l’occasione per rialzarsi, ma naturalmente solo una delle due squadre venete potrà coglierla: chi ci riuscirà?

Padova Verona dunque mette di fronte due squadre alla ricerca del riscatto, per di più in un derby che dà sempre un tocco di fascino in più alla partita. La Calzedonia con la sconfitta di domenica scorsa ha perso il treno della lotta per il quarto e il quinto posto, a quota 37 punti adesso il destino più probabile è il sesto posto per gli uomini di Nikola Grbic, il che vuol dire un abbinamento difficilissimo nei quarti, visto che le prime tre della Superlega sono ad un livello decisamente superiore. L’inseguitrice più immediata è proprio Padova, che occupa il settimo posto a quota 32 punti e in caso di vittoria potrebbe davvero avvicinarsi: sesta e settima piazza comunque cambierebbe poco, dunque per la Kioene di coach Valerio Baldovin sarà fondamentale soprattutto blindare la posizione fra le prime otto e dunque la qualificazione ai playoff, che appare comunque a portata di mano e in caso di successo oggi sarebbe praticamente cosa fatta.



