Diretta Perugia Salernitana/ Streaming video DAZN: sfida per i playoff (Serie B)

Perugia Salernitana, diretta dall’arbitro Guccini, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 marzo 2019, presso lo stadio Renato Curi del capoluogo umbro, dove andrà in scena questa importante partita valida per la ventisettesima giornata di Serie B. Arriviamo dal turno infrasettimanale del campionato cadetto, che ha portato eccellenti notizie per Perugia e Salernitana. Gli umbri di Alessandro Nesta hanno infatti vinto 2-3 sul campo del Venezia, mentre la formazione campana allenata da Angelo Gregucci si è imposta per 2-0 sulla Cremonese. Di conseguenza, ecco che la classifica adesso definisce Perugia Salernitana come una sfida davvero intrigante nella lotta per un posto ai playoff: i padroni di casa occupano l’ottavo posto con 35 punti, i campani sono dietro di una lunghezza e ambiscono naturalmente ad entrare nella zona playoff che si chiude proprio con l’ottavo posto del Perugia. In tutta onestà va detto che la Salernitana finora ha già disputato una partita in più, ma il cammino è ancora lungo e con un colpaccio oggi le gerarchie si potrebbero ribaltare…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Salernitana non è prevista: come quasi tutte le partite di Serie B sarà infatti visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SALERNITANA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni per Perugia Salernitana. Alessandro Nesta potrebbe proporre i padroni di casa con un 3-5-2 che dovrebbe vedere Gabriel in porta; davanti a lui la difesa a tre con Verre, Sgarbi e Gyomber; nel folto centrocampo a cinque degli umbri i possibili titolari sono Felicioli, Dragomir, Carraro, Falzerano e Mazzocchi, infine in attacco disegniamo la coppia formata da Melchiorri e Sadiq. I campani di Angelo Gregucci potrebbero invece schierarsi secondo un modulo 3-4-1-2 con Micai in porta, protetto da una difesa a tre con Pucino, Migliorini e Mantovani; a centrocampo invece ci attendiamo un quartetto con Djavan Anderson, Minala, Di Tacchio e Lopez; sulla trequarti invece André Anderson, in appoggio ai due attaccanti Calaiò e Jallow.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Perugia Salernitana in base alle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Favoriti i padroni di casa umbri, dal momento che il segno 1 è proposto a 2,10; si sale poi a quota 3,00 in caso di pareggio e di conseguenza di segno X, infine ecco che un colpaccio della Salernitana varrebbe 3,90 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



