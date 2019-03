Diretta Pesaro Brescia/ Streaming video Rai: sfida delicata per entrambe (Basket A1)

Pesaro Brescia, partita diretta dalla terna arbitrale composta da Manuel Mazzoni, Denis Quarta e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 20:45 di domenica 3 marzo: alla Vitrifrigo Arena appuntamento in prima serata per una partita che rientra nel programma della ventesima giornata per il campionato di basket Serie A1 2018-2019. La Germani sembrava essere uscita dai guai rilanciandosi verso la zona playoff, ma prima della sosta di quindici giorni ha perso due partite consecutive: pesante in particolar modo quella interna contro Trieste, la settimana seguente il ko del PalaDelMauro contro Avellino poteva essere messo in conto ma intanto la Leonessa ha una situazione di classifica ancora pericolante, con un dodicesimo posto e una distanza di una sola partita dalla post season ma anche tante squadre davanti. Per la Vuelle vincere oggi sul proprio parquet significherebbe portarsi ad una sola gara dalla stessa Germani; nelle Marche non si guarda tanto ai playoff quanto alla possibilità di salvarsi con qualche giornata di anticipo, in questo senso il vantaggio sulla coppia in coda è di una sola partita ma la speranza è quella di mettere alle spalle altre avversarie, su tutte Torino. Aspettiamo allora la diretta di Pesaro Brescia, nel frattempo possiamo andare a presentare i temi principali di questa partita.

Presentando la diretta di Pesaro Brescia bisogna dire che la stagione della Vuelle non è sostanzialmente diversa da quelle vissute ultimamente: in epoca recente i marchigiani non sono mai riusciti a correre per un posto nei playoff, a causa di un budget risicato. Forse le ultime, grandi emozioni sono quelle legate alla squadra in cui militavano Sasha Djordjevic e il grande Alphonso Ford ma stiamo ormai parlando di una decade fa; va detto però che Pesaro si è sempre salvata sul campo, senza mai cercare scorciatoie e prendendosi sempre le sue responsabilità sul parquet; anche in questa stagione ci prova, al momento salva ma già con un cambio di allenatore. Matteo Boniciolli aveva esordito con una vittoria ma poi il valore della squadra ha portato a scendere ancora; lo stesso sta succedendo a Brescia, dove Andrea Diana ha svolto un eccellente lavoro lo scorso anno portando la Leonessa alla finale di Coppa Italia e al terzo posto nella regular season, fino alla semifinale dei playoff. I passi che la società lombarda ha compiuto sono stati enormi in poco tempo, quest’anno però Brescia ha trovato difficoltà nell’amalgamare un roster sostanzialmente nuovo e ha dovuto rincorrere da subito. Adesso le cose vanno meglio, ma come detto la continuità è ancora da ricercare… resta quindi da capire se alla fine la Germani sarà in grado di andare a prendersi i playoff o se invece dovrà accontentarsi di salvarsi senza troppi sussulti, la partita che inizia tra poco alla Vitrifrigo Arena potrebbe essere molto importante da questo punto di vista.



