Diretta Pescara Spezia/ Streaming video DAZN: big-match all’Adriatico (Serie B)

Pescara Spezia, diretta dall’arbitro Marinelli, si gioca allo stadio Adriatico per la ventisettesima giornata di Serie B. L’appuntamento sarà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 marzo 2019, perché il campionato cadetto non si ferma e dopo il turno infrasettimanale torna subito in campo anche in questo weekend di inizio marzo. Il Pescara è reduce dalla sconfitta sul campo del Benevento (2-1), lo Spezia invece ha travolto il Livorno con un perentorio 3-0 in uno dei due posticipi del mercoledì, di conseguenza adesso la classifica ci descrive Pescara Spezia come una partita davvero di altissimo livello. Gli abruzzesi infatti, nonostante l’ultima battuta d’arresto, hanno 41 punti e di conseguenza sono tra coloro che possono ambire anche alla promozione diretta, mentre lo Spezia è salito a quota 37 punti e ha consolidato la propria posizione in zona playoff. La partita di oggi pomeriggio all’Adriatico sarà di conseguenza molto importante per capire quale potrà essere il destino di Pescara e Spezia in questa Serie B 2018-2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Spezia non è prevista: come quasi tutte le partite di Serie B sarà infatti visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SPEZIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Pescara Spezia. Bepi Pillon dovrebbe schierare gli abruzzesi secondo il modulo 4-3-1-2 con Fiorillo in porta; linea difensiva a quattro con Ciofani, Gravillon, Scognamiglio e Balzano; a centrocampo invece dovrebbero agire Crecco, Brugman e Memushaj, mentre Marras sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti, Monachello e Mancuso. Quanto agli ospiti, Pasquale Marino dovrebbe proporre il suo Spezia con il modulo 4-3-3 che dovrebbe prevedere Lamanna tra i pali e davanti a lui una difesa a quattro con Vignali, Terzi, Crivello ed Augello; a centrocampo invece disegniamo il terzetto composto da Bartolomei, Ricci e Maggiore, infine Bidaoui, Gyasi e Okereke dovrebbero essere i titolari nel tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Come ultima cosa, analizziamo il pronostico di Pescara Spezia secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Sono sicuramente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,20. Si sale poi a 3,05 che è la quota indicata per un pareggio (naturalmente segno X), infine ecco che una vittoria esterna da parte dello Spezia – indicata dal segno 2 – varrebbe 3,50 volte la posta in palio per chi crede in un colpaccio dei liguri.



