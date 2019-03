Pistoia Trieste verrà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Gabriele Bettini e Alessandro Perciavalle; alle ore 18:00 di domenica 3 marzo questa è una delle partite che rientrano nel programma della ventesima giornata per il campionato di basket Serie A1 2018-2019. Continua la stagione complicata della OriOra, che si trova all’ultimo posto in classifica in compagnia di Reggio Emilia e riprende la sua marcia verso la salvezza dopo le due settimane di sosta; i toscani hanno l’obiettivo ad una sola partita di distanza ma non possono più permettersi di sbagliare, prima della pausa erano caduti a Brindisi lasciando per strada un’altra occasione per risalire la corrente. L’Alma invece insegue la zona playoff, e in questo momento si trova in un gruppo di ben quattro squadre che, con un record di 9 vittorie e 10 sconfitte, lottano per l’ottava piazza; per il gioco della classifica avulsa a oggi sarebbe Sassari a festeggiare, ma chiaramente il dato non è completo. L’ultimo risultato di Trieste è la sconfitta interna contro Varese, in una sorta di sfida diretta; ora vedremo quello che succederà nella diretta di Pistoia Trieste, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Trieste non è una di quelle che sono trasmesse per la giornata di campionato; l’appuntamento classico è comunque sul portale Eurosport Player, piattaforma alla quale è necessario abbonarsi con una quota stagionale e che fornisce tutte le gare del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete inoltre avere accesso a tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nella diretta di Pistoia Trieste entrambe le squadre hanno l’urgenza di vincere, ma bisogna tracciare una differenza sostanziale: l’Alma infatti è una neopromossa e aveva come primo obiettivo stagionale quello di salvarsi senza troppi affanni. Per come stanno andando le cose in questo momento Eugenio Dalmasson può essere più che soddisfatto perché il traguardo si sta avvicinando, ma nel girone di andata Trieste aveva strappato arrivando anche in zona playoff e, da questo punto di vista, l’aver perso la qualificazione alla Coppa Italia è stato un duro colpo a livello psicologico. La OriOra invece rischia di vanificare idealmente quanto fatto nelle ultime stagioni: sembrano davvero lontani i tempi di Paolo Moretti e Vincenzo Esposito, l’arrivo di Alessandro Ramagli ha coinciso con un calo nelle prestazioni di un gruppo che non è mai riuscito a fare il salto di qualità e, a parte qualche sporadico turno positivo, è sempre stata con la testa sott’acqua. Ciononostante la società ha deciso di fare fiducia al suo allenatore, evitando di cambiare a campionato in corso; alla fine questo potrebbe anche essere il segreto per ottenere la salvezza, ma è chiaro che adesso la squadra deve iniziare a produrre vittorie anche su campi difficili e, soprattutto, onorare il fattore campo. A cominciare da questa sfida del PalaCarrara, assolutamente da vincere contro un’avversaria sulla carta alla portata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA