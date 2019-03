Pordenone Sambenedettese sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro: allo stadio Ottavio Bottecchia si gioca alle ore 16:30 di domenica 3 marzo per una partita che rientra nel quadro della ventinovesima giornata del girone B, per il campionato di Serie C 2018-2019. Continua la marcia dei ramarri verso la promozione diretta: qualche rallentamento c’è stato (due pareggi nelle ultime quattro) ma la squadra di Attilio Tesser sembra aver trovato il ritmo giusto per contenere la rimonta delle avversarie (Triestina e Feralpisalò su tutte) ed entra in questo turno con 7 punti di vantaggio. Impressiona il fatto che il Pordenone riesca sempre a regolare le avversarie con il minimo sforzo, come si evince dalle ultime vittorie per 1-0 (sabato scorso sul campo della Fermana), ma questo potrebbe diventare un problema visto che i pareggi di cui parlavamo sono arrivati con il risultato di 1-1, segno che l’attacco non è in grado di produrre sforzi extra ed effettivamente il periodo di calo è concreto. Resta però un Pordenone dominante nel girone B, e la partita di oggi contro la Sambenedettese potrebbe rappresentare un altro passo verso la serie B: i marchigiani sono comunque in un buon momento, hanno ritrovato la vittoria dopo sei partite (2-0 contro la Ternana) e non subiscono gol da tre gare, e sono riusciti in questo modo a rilanciarsi in zona playoff. Attendiamo dunque la diretta di Pordenone Sambenedettese, nel frattempo possiamo andare a valutare le possibili formazioni delle due squadre per questa partita.

Ecco dunque le probabili formazioni di Pordenone Sambenedettese: i ramarri dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-3-1-2 nel quale può tornare Berrettoni sulla trequarti a supporto di Candellone e Magnaghi (che una settimana fa ha lasciato il posto a Germinale), a centrocampo la solita regia di Burrai sarà accompagnata da Zammarini e Bombagi che saranno impiegati sugli interni. In difesa Barison e Vogliacco proteggeranno il portiere Bindi, Semenzato e De Agostini (terzino goleador) agiranno invece larghi. La Sambenedettese punta sul 3-4-3: Giorgio Roselli fa giocare Miceli, Biondi e Gelonese davanti al portiere Andrea Sala, con una mediana nella quale Rocchi (o Bove) e Signori sono schierati centralmente avendo in Rapisarda e Fissore i due esterni che cercheranno gli inserimenti offensivi sfruttando il movimento dei laterali alti, vale a dire Di Massimo e Calderini (pronti a tornare titolari) a supporto di Stanco, che dovrebbe essere impiegato come centravanti.

La diretta di Pordenone Sambenedettese è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il vantaggio dei padroni di casa è netto: abbiamo infatti un valore di 1,70 volte la posta in palio per il segno 1 che identifica la vittoria della capolista, contro una quota pari a 5,25 volte la cifra messa sul piatto per l’eventualità della vittoria esterna, regolata dal segno 2. Con il pareggio, ipotesi per la quale dovrete scommettere sul segno X, guadagnereste una somma corrispondente a 3,30 volte quanto investito.



