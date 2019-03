Diretta Renate Ravenna/ Streaming video e tv: a caccia di riscatto (Serie C)

Renate Ravenna, che verrà diretta dal signor Davide Moriconi, è valida per la ventinovesima giornata nel girone B del campionato di Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 16:30 di domenica 3 marzo presso il Comunale di Meda, dove i padroni di casa cercheranno di ripartire in grande stile dopo la sconfitta subita a Trieste. Un ko che ha interrotto una striscia positiva che durava da ben dieci partite: è curioso notare che in questo periodo il Renate non abbia mai segnato più di un gol né ne abbia incassato più di uno, segno di un ottimo equilibrio che però, vista dal lato negativo, ha anche portato a vincere appena tre partite con sette pareggi in questa serie. La classifica è certamente migliorata: a oggi i lombardi sarebbero salvi ma hanno solo tre punti di vantaggio sull’AlbinoLeffe che, vincendo il derby contro la Giana Erminio, si è rifatto sotto. Il Renate non segna almeno due gol dal primo dicembre: ritrovare il suo attacco potrebbe essere determinante, soprattutto oggi perché il Ravenna resta una delle squadre migliori del girone B, anche se arriva in un periodo negativo. Da possibile antagonista del Pordenone per la promozione diretta, la formazione romagnola è passata a dover lottare per rimanere in zona playoff. Due sconfitte consecutive – contro Feralpisalò e soprattutto Teramo in casa – sempre con tre gol subiti: la flessione è evidente ma ci sono tutti i presupposti per riprendersi in tempo. Restando dunque in attesa della diretta di Renate Ravenna, andiamo a vedere il modo in cui le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Renate Ravenna, ma come sappiamo tutte le partite del campionato (e Coppa Italia) di Serie C sono fornite dal portale elevensports.it, che dunque mette a disposizione l’intero pacchetto del torneo in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e potendo scegliere se abbonarsi al servizio annualmente oppure acquistare di volta in volta la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE RAVENNA

Studiando le probabili formazioni di Renate Ravenna, iniziamo con il dire che i nerazzurri di Aimo Diana si dovrebbero disporre con una squadra simile se non identica a quella che ha perso a Trieste: davanti a Cincilla ci saranno Saporetti, Caverzasi e Teso con due esterni, Guglielmotti e Vannucci, che saranno impiegati sulla linea mediana, dove la regia di Piscopo sarà accompagnata da Simonetti e uno tra Quaini e Armand Rada, che si giocano la maglia da mezzala sinistra. Davanti Guido Gomez sembra essere confermato, non così Venitucci che potrebbe essere sostituito da Spagnoli. Nel Ravenna mancherà Bresciani, anche per la prossima partita: dunque sull’esterno sinistro di centrocampo dovrebbe agire Barzaghi, mentre a destra giocherà come sempre Pellizzari con la regia affidata a Trovade, che avrà in Papa e Selleri i supporti sulle mezzali. Jidayi, Boccaccini e Lelj i difensori davanti al portiere Venturi, con Galuppini e Nocciolini che come sempre dovrebbero comporre il tandem offensivo (insidiati da Raffini, in gol sabato scorso).

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere sulla diretta di Renate Ravenna avete a disposizione anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il valore sul segno 1, che identifica la vittoria nerazzurra, è di 2,40 volte la somma messa sul piatto e fa dei padroni di casa i favoriti, visto che la quota posta sul segno 2 per il successo dei romagnoli arriva a 3,00 volte la somma messa sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno sarebbe pari a 2,95 volte quanto investito con questo bookmaker.



