Diretta Rieti Viterbese/ Streaming video e tv: ospiti in grande rincorsa (Serie C)

Rieti Viterbese, partita diretta dal signor Luigi Carella, è una di quelle che rientrano nel programma della 29^ giornata per il campionato di Serie C 2018-2019: la sfida del girone C si gioca alle ore 14:30 di domenica 3 marzo presso il Manlio Scopigno-Centro d’Italia. Il Rieti non ha giocato la scorsa settimana: avrebbe dovuto farlo a Siracusa ma poco prima di scendere in campo il forte vento che spirava sulla città siciliana ha costretto l’arbitro ad annullare la partita, che ora andrà recuperata. Per i reatini la situazione non è rosea: in questo momento ci sarebbe la necessità di giocare il playout per non retrocedere, anche se la distanza dalla salvezza diretta è minima (un punto) e ogni tanto il Rieti ha saputo piazzare qualche utile vittoria, per esempio il 2-0 di Vibo Valentia. La Viterbese è in grande ripresa: partita male, la squadra gialloblu è imbattuta da fine gennaio con un bilancio di cinque vittorie e un pareggio, ha appena battuto il Catania e si trova già adesso ad una sola lunghezza dai playoff, dovendo ancora recuperare quattro delle partite che non ha giocato a inizio anno. Non solo: mercoledì ha superato gli ottavi della Coppa Italia Serie C battendo 1-0 il Teramo, e la prossima settimana affronterà il Pisa per tornare in semifinale ad un anno di distanza. A noi non resta ora che valutare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita, mentre aspettiamo la diretta di Rieti Viterbese.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI VITERBESE

Ecco allora le probabili formazioni di Rieti Viterbese: padroni di casa in campo con un 3-5-2 nel quale Mattia, De Vito e Gigli giocano a protezione del portiere Marcone, Brumat e Zanchi dovrebbero essere confermati in qualità di esterni di centrocampo mentre a supportare il playmaker basso Alessandro Marchi potrebbe tornare in campo Garofalo, che contende una maglia a Grillo e Giuseppe Palma. Pronto a rientrare anche Gondo, il bomber della squadra: a fargli spazio sarà eventualmente uno tra Cernigoi e Maistro. La Viterbese dovrebbe confermare gli undici che hanno vinto contro il Catania: Valentini il portiere, Atanasov a comandare una difesa completata da Sini e Rinaldi, Tsonev a impostare la manovra come perno centrale di un centrocampo nel quale Baldassin e Damiani saranno gli interni (insidiati da Cenciarelli) mentre De Giorgi e Mignanelli giocheranno larghi. Nel tandem offensivo potrebbe tornare Ngissah Bismark, che era squalificato in Coppa Italia: potrebbe fargli posto Vandeputte, eventualmente schierabile anche come esterno. Polidori, doppietta al Catania, sarà invece confermato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per scommettere sulla diretta di Rieti Viterbese sono state emesse anche dall’agenzia Snai, secondo cui la squadra ospite è favorita: il segno 2 che identifica la sua vittoria vale infatti 2,30 volte la posta messa sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,00 volte quanto investito con l’eventualità del segno 1, su cui scommettere per l’affermazione interna. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, vi permetterebbe di portare a casa un corrispettivo di 2,95 volte la cifra giocata.



