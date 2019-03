Diretta Rimini Gubbio/ Streaming video e tv: brutto momento le squadre (Serie C)

Rimini Gubbio, che sarà diretta dalla signora Maria Marotta, va in scena alle ore 16:30 di domenica 3 marzo ed è una delle partite che rientrano nel calendario del girone B di Serie C 2018-2019. Il campionato è arrivato alla ventinovesima giornata: le due squadre sono separate da un solo punto in classifica con gli umbri davanti, e dunque entrambe devono ancora fare i conti con la possibilità di essere risucchiate in zona playout. Il Rimini dopo un buon momento, culminato con la fantastica vittoria di Pordenone, è tornato a fare fatica: ha perso tre delle ultime quattro gare ma ha confermato di essere una sorta di ammazza-grandi, visto il 2-0 contro l’Imolese che gli ha permesso di mantenere un vantaggio sostanziale sulle ultime della classifica. Anche il Gubbio sembra aver esaurito la sua spinta: aveva ottenuto tre vittorie consecutive tra dicembre e gennaio ma nelle ultime quattro ha perso tre volte, incassando sette reti nelle due uscite più recenti senza mai segnare. Il pesante 0-3 interno contro la Feralpisalò ha lasciato gli umbri in tredicesima posizione, che curiosamente è la stessa da ormai un mese e mezzo; ora vedremo se nella diretta di Rimini Gubbio una delle due squadre sarà in grado di rialzare la testa e avvicinare la salvezza, noi intanto possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre i loro giocatori sul terreno di gioco del Romeo Neri leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rimini Gubbio, ma come sappiamo tutte le partite del campionato (e Coppa Italia) di Serie C sono fornite dal portale elevensports.it, che dunque mette a disposizione l’intero pacchetto del torneo in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e potendo scegliere se abbonarsi al servizio annualmente oppure acquistare di volta in volta la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI GUBBIO

Per Rimini Gubbio, Marco Martini dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Ferrani, Valerio Nava e Venturini schierati a protezione del portiere Giacomo Nava; in mediana Montanari sarà il playmaker con Alimi e Antonio Palma che giocheranno come mezzali, sugli esterni ci sarà spazio per Kalombo e Simoncelli. Il duo offensivo potrebbe cambiare rispetto alla sconfitta del Druso: Cicarevic e Buonaventura sperano di avere una maglia dal primo minuto ed entrambi sono in competizione con Arlotti e Piccioni, titolari sabato scorso. Il Gubbio di Giuseppe Galderisi non rinuncia invece al 4-2-3-1, nel quale Marchegiani viene protetto da Maini ed Espeche con Malaccari e Lo Porto che si muovono sugli esterni bassi; a centrocampo la cerniera mediana viene composta da Alessio Benedetti e uno tra Luca Ricci (che spera di tornare titolare) e Davì, davanti a loro la linea di trequartisti avrà in Casiraghi il riferimento centrale, Cattaneo e De Silvestro saranno i due esterni con Chinellato ancora favorito su Plescia per il ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per la diretta di Rimini Gubbio indicano un equilibrio di fondo, ma con i padroni di casa favoriti: vale 2,10 volte la cifra investita il segno 1 che regola la vittoria romagnola, mentre il successo esterno del Gubbio è ad una quota di 3,60 volte quanto messo sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, come sempre identificata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,05 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.



