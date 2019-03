Diretta Sampdoria Napoli Primavera/ Streaming video e tv: obiettivi diversi in palio

Sampdoria Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Enrico Maggio della sezione Aia di Lodi, si gioca questa mattina, domenica 3 marzo 2019, alle ore 10.00 come posticipo televisivo della ventunesima giornata del campionato Primavera 1. La partita meriterà di essere seguita con attenzione per l’importanza della posta in palio in Sampdoria Napoli Primavera, pur con obiettivi ben diversi fra le due formazioni. I blucerchiati infatti, reduci da una sconfitta nel derby con il Genoa, sono rimasti fermi a quota 19 punti e di conseguenza sono seriamente a rischio retrocessione, facendo parte di un folto gruppo di squadre che hanno ormai come unico obiettivo proprio la conquista della salvezza. Il Napoli invece, dopo avere vinto contro l’Udinese, è arrivato a quota 28 punti ed è settimo, posizione però insufficiente per ottenere la qualificazione ai playoff scudetto, riservati ai primi sei. Ecco perché i partenopei hanno bisogno di vincere, dovendo tenere vivo l’inseguimento alle prime sei posizioni.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sampdoria Napoli Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 10.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Sampdoria Napoli Primavera. Simone Pavan potrebbe schierare i padroni di casa con il 4-3-1-2: Hutvagner in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Doda, Farabegoli, Campeol e Veips, mentre nel centrocampo a tre (con Canovi squalificato) potremmo schierare Soomets, Casanova e Perrone, infine in attacco ecco Bahlouli trequartista in appoggio alle due punte Stijepovic e Scarlino. La replica di Roberto Baronio potrebbe concretizzarsi in un 3-4-1-2 per il Napoli: Zanoli, Manzi e Senese nella difesa a tre davanti a D’Andrea; in mediana Labriola e Lovisa, affiancati da Mezzoni come esterno destro e Zedadka a sinistra, poi ecco Gaetano trequartista in appoggio ai due attaccanti Palmieri e Sgarbi.



