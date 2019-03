Diretta Sicula Leonzio Paganese/ Streaming video e tv: siciliani salvi? (Serie C)

Sicula Leonzio Paganese è una partita che, diretta dal signor Francesco Cosso, vale per la ventinovesima giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 14:30 di domenica 3 marzo all’Angelino Nobile, che oggi ha il nome ufficiale di Sicula Trasporti Stadium. I padroni di casa sono in un ottimo momento: hanno vinto le ultime due partite e, grazie al 2-0 contro la Vibonese, hanno scalato un’altra posizione della classifica arrivando ad avere un vantaggio di 9 punti sulla zona playout. Salvezza ormai archiviata, mentre i playoff sono lontani 5 punti: con un altro rush importante i siciliani possono arrivarci, ma dipenderà anche e soprattutto dalle squadre che la precedono nella graduatoria, che non sono poche e stanno dimostrando di poter correre alla stessa velocità. Con l’esclusione del Matera dal campionato, la Paganese è condannata a giocare i playout: se non altro nel girone C non c’è più la retrocessione diretta ma i punti da recuperare per salvarsi subito sono 10, e quelli ottenuti dai campani nelle 27 partite giocate sono 13. Il pareggio senza gol contro il Bisceglie ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive, ma questa squadra ha vinto appena due volte in tutto il campionato; curiosamente lo ha fatto sempre in trasferta dove la media punti è leggermente migliore, anche se ormai a meno di un miracolo la strada è segnata. Ottima occasione allora per i siciliani nella diretta di Sicula Leonzio Paganese, di cui andiamo ora a presentare le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sicula Leonzio Paganese non sarà disponibile: questa partita, come tutte le altre del campionato di Serie C – ad eccezione di qualche anticipo o posticipo – è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva ha acquisito i diritti per la terza divisione. Per seguire le immagini in diretta streaming video dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone e avrete la doppia opzione dell’abbonamento stagionale (gratuito per chi lo avesse rinnovato dallo scorso anno) o dell’acquisto del singolo evento, ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO PAGANESE

Per Sicula Leonzio Paganese, Vincenzo Torrente pare intenzionato a confermare il 4-3-2-1 vincente due domeniche fa (la scorsa settimana la partita contro il Potenza è stata rinviata): sicuramente la prima punta sarà Miracoli (due gol in quattro partite da quando è arrivato), con Rossetti e Gammone che lo supporteranno partendo dalla trequarti. A centrocampo agiranno Gianluca Esposito e Marano come mezzali, mentre il regista sarà Megelaitis; in difesa a protezione del portiere Pane avremo i due centrali Laezza e Aquilanti, poi Andrea De Rossi e Squillace come terzini. Paganese in campo con il 3-5-2, modulo che va per la maggiore in questo girone C: davanti a Galli vengono schierati Stendardo, Dellafiore e Piana con Tazza e Perri che invece avanzano la loro posizione sulla linea del centrocampo, dove Gaeta ha in mano le chiavi della manovra con Capece e Navas che gli daranno una mano partendo dalle mezzali. Il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Cesaretti e Parigi: 10 gol in due, non sufficiente a togliere i campani dall’ultima posizione della classifica.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Sicula Leonzio Paganese è la squadra di casa a partire nettamente favorita: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la quota per il successo interno vale 1,55 volte la somma giocata (sul segno 1) mentre l’eventualità di una vittoria esterna dei campani ha un valore pari a 5,25 volte la cifra messa sul piatto. Scommettendo sul pareggio (dunque sul segno X) guadagnereste una somma corrispondente a 3,65 volte quanto investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA