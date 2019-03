Diretta Spal Sampdoria/ Streaming video e tv: Samp a caccia di Europa (Serie A)

Spal Sampdoria verrà diretta dal signor Fabrizio Pasqua, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 3 marzo per la ventiseiesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: settima di ritorno al Mazza dove i blucerchiati sperano di tornare in corsa per un posto in Europa League. La squadra di Marco Giampaolo ha avuto quel calo già conosciuto nelle stagioni passate, e che qui si è concretizzato addirittura in una sconfitta interna contro il Frosinone. Domenica scorsa però la Sampdoria è tornata a vincere nel momento in cui ha ritrovato il gol di Quagliarella – su rigore – e battendo di misura il Cagliari per riprendere la marcia verso l’Europa. Situazione complicata quella della Spal: i punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono ancora 5 e dunque c’è un margine utile da difendere, ma gli estensi hanno vinto solo una volta nelle ultime 16 partite e, dopo il colpo di Parma (in rimonta da 0-2) hanno ottenuto solo due pareggi in quattro gare, ultimo dei quali sul campo del Sassuolo. La squadra di Leonardo Semplici sembra dunque aver perso le certezze di inizio stagione, e adesso deve necessariamente ritrovare il successo; vedremo se succederà nella diretta di Spal Sampdoria attesa ormai tra poche ore, intanto noi possiamo andare a valutare le possibili mosse dei due allenatori studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Spal Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva per i clienti della televisione satellitare: l’appuntamento è sul canale Sky Sport Serie A (202) oppure sui canali di Sky Sport per gli abbonati al pacchetto Calcio. Come sempre ci sarà la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, sfruttando l’applicazione Sky Go che potrà essere attivata senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

In vista di Spal Sampdoria, Semplici pensa a confermare il 4-4-2: Cionek e Fares si dispongono sugli esterni difensivi con Bonifazi e Felipe a protezione del grande ex Viviano (che dovrebbe avere la meglio su Alfred Gomis se in forma), dunque a centrocampo Schiattarella, che torna dalla squalifica, affianca Missiroli sempre che sia lui a vincere il ballottaggio con Murgia. Sulle corsie esterne sicuro di giocare Valoti, mentre a destra Manuel Lazzari è alle prese con un problema muscolare e rischia di scalare in panchina se non in tribuna, con Kurtic che cambierebbe nuovamente ruolo. Davanti ci si affida a Petagna – altro ex – mai così prolifico in Serie A, al suo fianco Antenucci sembra poter essere il favorito. Nella Sampdoria mancherà Ekdal, dunque il playmaker di centrocampo sarà Ronaldo Vieira con la conferma di Praet sul centrodestra e il ritorno di Linetty da mezzala sinistra; formata la difesa con Bereszynski – nuovamente titolare – e Murru sugli esterni a supportare Andersen e Colley a protezione di Audero, appena riscattato dalla società blucerchiata. Dubbio sulla trequarti dove Gaston Ramirez non è al top della condizione: si scalda nuovamente Saponara che dunque potrebbe avere una nuova occasione da titolare, a fare coppia con l’insostituibile Quagliarella sarà uno tra Gabbiadini e Defrel con l’ex di Atalanta, Bologna e Napoli che potrebbe avere la meglio.

L’agenzia Snai ha previsto le quote con cui scommettere sulla diretta di Spal Sampdoria: la squadra favorita è quella di casa ma c’è grande equilibrio, visto che il valore dato al segno 1 per la vittoria degli estensi vale 2,65 volte la cifra messa sul piatto mentre con il segno 2, per il successo dei blucerchiati, arriviamo ad una quota corrispondente a 2,85 volte la somma investita. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,10 volte quello che avrete deciso di puntare con questo bookmaker.



