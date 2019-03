Diretta super-G Sochi/ Streaming video e tv: attesa per Goggia e Brignone (CdM sci)

La diretta del super-G di Sochi caratterizza la domenica della Coppa del Mondo di sci femminile: oggi, 3 marzo, il Circo Bianco sarà dunque protagonista sulle nevi di Rosa Khutor, sede delle gare dello sci alpino alle Olimpiadi di Sochi 2014, per la penultima gara della stagione in super-G prima delle Finali di Soldeu. Siamo d’altronde ormai davvero alle ultime battute della stagione di Coppa del Mondo, ma non per questo motivo gli spunti d’interesse saranno inferiori. Ad esempio, in ottica italiana le gare di Crans Montana di settimana scorsa ci hanno detto in modo chiaro che sia Sofia Goggia sia Federica Brignone sono in eccellenti condizioni di forma, di conseguenza l’auspicio è che pure la domenica di Sochi possa colorarsi d’azzurro, sperando naturalmente che si gareggi dopo quattro cancellazioni in altrettanti giorni (tra prove e la gara prevista per ieri). Di conseguenza, adesso è giunto il momento di presentare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Sochi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI SOCHI

La diretta del super-G di Sochi avrà inizio alle ore 8.30, quando in Russia saranno già le ore 10.30, tenendo conto del fuso orario di due ore che separa l’Italia dal resort di Rosa Khutor, a Krasnaya Polyana. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Russia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G SOCHI: FAVORITE E AZZURRE

Parlando del super-G di Sochi, bisogna sottolineare che è assente in Russia Mikaela Shiffrin, che in questa stagione è stata perfetta nell’unica specialità nella quale non aveva ancora mai vinto in Coppa del Mondo. La campionessa americana infatti ha partecipato a tre super-G di Coppa a Lake Louise, St. Moritz e Cortina e li ha vinti tutti, infine ha trionfato in super-G anche ai Mondiali di Are. Il dominio, espresso in numeri, è reso meno evidente dal fatto che Shiffrin si è concessa il lusso di saltare vari super-G, d’altronde che i numeri stagionali siano poco indicativi lo dimostra anche la nostra Sofia Goggia, seconda al rientro a Garmisch e poi seconda anche ai Mondiali in Svezia. Presumibilmente sarebbe stata proprio Sofia la grande rivale di Mikaela Shiffrin se avesse potuto disputare l’intera stagione, quanto meno per questa Coppa di specialità. Sappiamo che a Crans Montana si è infortunata Ilka Stuhec, tra i nomi da citare possiamo indicare l’austriaca Nicole Schmidhofer (campionessa del Mondo 2017 in super-G) e le immancabili Tina Weirather e Lara Gut, senza sottovalutare la norvegese Ragnhild Mowinckel. L’Italia però non è solamente Sofia Goggia: da Federica Brignone a Francesca Marsaglia, da Nadia Fanchini a Marta Bassino, sono molte le carte che possiamo giocarci per essere protagonisti pure sulle nevi di Sochi – o Rosa Khutor, per essere precisi.



