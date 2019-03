Diretta Teramo Fermana/ Streaming video e tv: riscatto per i gialloblu’? (Serie C)

Teramo Fermana, che sarà diretta dal signor Francesco Carrione, è di stanza domenica 3 marzo alle ore 16.30 e sarà una delle sfide della ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Abruzzesi vincenti in campionato nell’ultima trasferta di Ravenna, un passo avanti assolutamente importante in chiave salvezza, ma ko nel match di Coppa disputato sul campo della Viterbese. La Fermana, fino a poche settimane fa in corsa anche per un posto nella fase nazionale dei playoff se non per la promozione diretta in Serie B, continua a scivolare indietro in classifica dopo un girone d’andata da protagonista, marchigiani sconfitti in casa nell’ultima sfida di campionato dalla capolista Pordenone e ora in bilico per la qualificazione ai play off che sembrava invece blindata a metà stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Teramo Fermana non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un’esclusiva per gli abbonati al sito elevensports.it, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO FERMANA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa abruzzesi schiereranno il senegalese Gomis tra i pali e una difesa a tre con Caidi, il ceko Polak e Fiordaliso titolari. A centrocampo Proietti, Persia e Giorgi si muoveranno come centrali, mentre Spighi sarà l’esterno laterale di destra e Armeno l’esterno laterale di sinistra. La coppia offensiva sarà quella composta da Infantino e Sparacello. Risponderà la Fermana con Marcantognin in porta e una difesa a tre composta da Soprano, Comotto e Scrosta. A centrocampo spazio a Misin, Giandonato e Maurizi per vie centrali, mentre Iotti sulla fascia destra e Sperotto sulla fascia sinistra saranno i laterali. In attacco ci sarà Zerbo a far coppia con Lupoli.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si affronteranno con il 3-5-2 entrambe le squadre, modulo scelto dal tecnico del Teramo, Agenore Maurizi, e dal mister della Fermana, Flavio Destro. All’andata marchigiani vincenti con un secco 2-0 sugli abruzzesi grazie ai gol di Lupoli e Zerbo, entrambi siglati nella ripresa. 0-0 nell’ultima sfida di campionato a Teramo tra le due compagini datata primo ottobre 2017: i teramani non battono i gialloblu in casa in campionato dal 3-2 del 19 febbraio 2006.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, Teramo favorito per la conquista dei tre punti in casa contro la Fermana. Vittoria interna quotata 2.30 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 3.20 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.40 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.50 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA