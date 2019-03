Diretta Ternana Monza/ Streaming video e tv: brianzoli in crescita! (Serie C)

Ternana Monza, partita diretta dal signor Mario Saia, si gioca domenica 3 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide della ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Continua la crisi nera degli umbri ancora senza vittorie nel 2019 nonostante dieci impegni ufficiali già messi alle spalle nell’anno nuovo tra Coppa Italia e campionato. La zona play off è lontana tre lunghezze per i rossoverdi dopo l’ultimo ko sul campo della Sambenedettese. L’ambizioso Monza continua invece a crescere dopo un mercato invernale massiccio, e l’ultimo successo di misura in casa contro il Fano ha consentito ai brianzoli di mantenere il sesto posto in classifica, a sole due lunghezze dalla quarta piazza occupata in coabitazione da Sudtirol e Imolese; gli stessi romagnoli sono stati battuti in settimana nei quarti di finale della Coppa Italia Serie C, il prossimo ostacolo per il Monza sarà il Vicenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Monza non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un’esclusiva per gli abbonati al sito elevensports.it, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA MONZA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Libero Liberati di Terni. I padroni di casa umbri schiereranno Iannarilli tra i pali e una difesa a quattro composta da Fazio, dal francese Diakité, da Russo e da Bergamelli da destra a sinistra. A centrocampo gli esterni saranno Furlan a destra e Pobega a sinistra, con Altobelli e Paghera impiegati come centrali. In attacco Bifulco farà coppia con Marilungo. Risponderà il Monza con Guarna in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Lepore, Scaglia, Negro e Anastasio. Armellino, D’Errico e Palazzi saranno i tre titolari a centrocampo, mentre Chiricò si muoverà da trequartista a supporto del tandem offensivo, composto da Marchi e dal brasiliano Reginaldo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si affronteranno il 4-4-2 utilizzato dal tecnico della Ternana, Gallo, ed il 4-3-1-2 del mister del Monza, Brocchi. All’andata gran poker della Ternana allo stadio Brianteo, 1-4 firmato dai gol di Marilungo (doppietta), Frediani e un autogol di Riva dopo il momentaneo vantaggio di D’Errico. 1-1 tra le due squadre nell’ultimo precedente a Terni datato primo aprile 2012.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, Ternana favorita per la conquista dei tre punti in casa contro il Monza. Vittoria interna quotata 2.38 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.00 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 3.10 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.10 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.65 da Bet365.



