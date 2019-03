La diretta tra Torino e Chievo sarà affidata al fischietto di Roma Federico La Penna: con lui nella 26^ giornata di Serie A ci saranno anche gli assistenti Rocca e Longo, oltre che il quarto uomo Ros e il duo al Var e Avar Giacomelli e Di Iorio. Volendo ora conoscer meglio proprio il primo direttore di gara notiamo che in stagione La Penna ha già messo a tabella 13 presenze in campo di cui 11 nel primo campionato di Serie A: qui l’arbitro romano ha già deciso di 42 ammonizioni e 2 espulsioni. Segnaliamo inoltre che alla vigilia di questo turno, La Penna ha messo a bilancio un solo precedente con il Torino, diretto contro il Cagliari nella perdente stagione di Serie A. Sono invece tre i testa a testa tra l’arbitro e il Chievo: la Penna ha diretto i gialloblu anche in stagione nella sfida di campionato contro il Parma. (agg Michela Colombo)

Torino Chievo sarà diretta dal signor Federico La Penna, e si gioca alle ore 12:30 di domenica 3 marzo: il lunch match della ventiseiesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019, almeno nelle previsioni e per quanto si sta vedendo, tende nettamente dalla parte granata. Il Torino infatti è una squadra che sta inseguendo la possibilità di tornare a giocare in Europa League: sta facendo benissimo soprattutto in trasferta, ma anche in casa sembra aver trovato il giusto ritmo come confermato dal brillante 2-0 contro l’Atalanta, con il quale Walter Mazzarri è andato ad agganciare la Dea senza perdere le distanze dal gruppo di riferimento. Per il Chievo la salvezza sembra ormai essere una chimera: molto probabilmente i veneti sono destinati a retrocedere in Serie B a 12 anni dall’ultima volta. Il margine da recuperare alla quartultima in classifica è diventato di 11 punti entrando in questa giornata, che sono solo due meno di quanti – sul campo – la squadra ne abbia fatti in 25 partite; con Domenico Di Carlo qualcosa è effettivamente migliorata ma i gialloblu faticano a segnare e domenica scorsa sono caduti alla Dacia Arena nel derby triveneto, lasciando altri punti utili. Vedremo comunque se nella diretta di Torino Chievo arriverà il risultato che non ti aspetti; intanto possiamo andare a valutare le potenziali scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Torino Chievo non è disponibile, perché questa partita è esclusiva della piattaforma DAZN: bisognerà essere abbonati al servizio che è la novità di questa stagione, e che per ogni turno di Serie A fornisce tre partite in diretta streaming video. Tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete dunque seguire la sfida, eventualmente collegando i vostri dispositivi al televisore tramite Chromecast o anche installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CHIEVO

Per la diretta di Torino Chievo torna a disposizione di Mazzarri Rincon, che era squalificato domenica scorsa: questo significa che a centrocampo uno tra Meité e Baselli rischia di rimanere fuori se Ansaldi verrà impiegato come mezzala, in alternativa come sempre resta valida la soluzione dell’argentino largo (a sinistra) con Rincon stretto tra Meité e Baselli, di certo Ola Aina giocherà e potrebbe farlo a sinistra con la titolarità di De Silvestri. In difesa si dovrebbe rivedere il recuperato Djidji (ma Emiliano Moretti resta pronto), Izzo e Nkoulou completano la linea a protezione di Sirigu mentre davanti, oltre a Belotti, si dovrebbe puntare ancora su Iago Falque che contro l’Atalanta ha ritrovato il gol. Tanti acciaccati nel Chievo e Hetemaj squalificato, ma torna Giaccherini che si posiziona alle spalle di Stepinski e Filip Djordjevic (il serbo è favorito sulla concorrenza) e agirà da trequartista, a prendere il posto del finlandese sarà uno tra Kiyine e Diousse mentre a dirigere le operazioni sarà nuovamente Nicola Rigoni, possibile anche la conferma di Léris come mezzala destra. In difesa si rivede Depaoli che giocherà come terzino destro, dall’altra parte Federico Barba o Jaroszynski con il primo che deve vincere la concorrenza di Rossettini, tornato a disposizione ma non al top. Nel caso l’ex Roma Primavera sarebbe schierato al centro con Bani, in porta andrà Sorrentino.

Per scommettere sulla diretta di Torino Chievo avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale i granata sono nettamente favoriti: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore pari a 1,40 volte la somma puntata, contro la quota di 8,00 volte la posta che accompagna l’eventualità del successo esterno, regolata dal segno 2. Scommettendo sul segno X per il pareggio andreste invece a guadagnare un corrispettivo di 4,50 volte la somma investita.



