Diretta Verona Venezia/ Streaming video DAZN: grande derby al Bentegodi (Serie B)

Verona Venezia, diretta dall’arbitro Piscopo, sarà il derby veneto sempre molto atteso che caratterizzerà la domenica sera della ventisettesima giornata di Serie B. L’appuntamento infatti sarà alle ore 21.00 di stasera, domenica 3 marzo 2019, presso lo stadio Marcantonio Bentegodi, casa dell’Hellas. Pochi giorni fa è andato in scena un turno infrasettimanale che sicuramente entrambe le formazioni venete preferirebbero dimenticare: il Verona di Fabio Grosso ha perso per 2-1 sul campo del Lecce, peggio ancora il Venezia di Walter Zenga, che ha ceduto in casa per 2-3 al cospetto del Perugia. La classifica comunque ci dice che Verona Venezia metterà di fronte due realtà con ambizioni al momento piuttosto differenti: per i padroni di casa dell’Hellas i punti sono 39, per cui i gialloblù restano comunque saldamente in zona playoff e legittimati a sperare anche nella corsa alla promozione diretta; scenario diverso per i lagunari che, con i loro 26 punti, devono sopratutto pensare a non farsi risucchiare nella dura lotta per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Venezia non è prevista: come quasi tutte le partite di Serie B sarà infatti visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA VENEZIA

Eccovi adesso le probabili formazioni per Verona Venezia. L’Hellas di Fabio Grosso potrebbe affrontare il derby con un 4-3-3 di partenza composto da Silvestri in porta; davanti a lui una retroguardia a quattro con Almici, Bianchetti, Dawidowicz e Vitale; in mediana il possibile terzetto con Faraoni, Gustafson e Laribi, infine il tridente d’attacco formato da Lee, Pazzini e Di Gaudio. La risposta del Venezia di Walter Zenga dovrebbe invece concretizzarsi nel 4-4-2 con Vicario tra i pali; Zampano, Modolo, Fornasier e Mazan a comporre davanti a lui la difesa a quattro, poi a centrocampo da destra a sinistra i possibili titolari sono Zennaro, Schiavone, Pinato e Segre, infine Vrioni e Bocalon a formare il tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Come ultima cosa, analizziamo il pronostico di Verona Venezia secondo le quote offerte sul derby veneto dall’agenzia di scommesse Snai. Sono sicuramente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato appena a 1,87. Si sale poi a 3,15 che è la quota indicata per un pareggio e quindi per il segno X, infine ecco che una vittoria esterna da parte del Venezia – naturalmente indicata dal segno 2 – varrebbe ben 4,75 volte la posta in palio per chi crede in un colpaccio dei lagunari.



