Vicenza Imolese è una partita che, diretta dal signor Matteo Gualtieri, si gioca alle ore 16:30 di domenica 3 marzo per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Torna in campo la squadra rivelazione del girone B, quell’Imolese che da neopromossa senza troppe ambizioni – se non quella di salvarsi direttamente – si è ritrovata addirittura a lottare per un posto immediato nella fase nazionale dei playoff; grande lavoro quello di Alessio Dionisi e di tutto il gruppo romagnolo, reduce dalla vittoria contro la Vis Pesaro che è stata la quinta nelle ultime otto partite. Il Vicenza rischia invece di lasciare per strada la post season: squadra di qualità che però non è mai stata continua, non segna da tre giornate e non vince da quattro. Il ko nel derby contro la Virtus Verona ha portato la società a una decisione drastica: esonerato Michele Serena, sulla panchina del LaneRossi è tornato Giovanni Colella che ha già avuto il suo secondo esordio nella sfida di Coppa Italia. Durante la settimana la stessa Imolese è stata impegnata nei quarti di finale del torneo, e dunque il fattore stanchezza potrebbe contare nell’economia di questa partita; non ci resta allora che attendere il verdetto del campo per la diretta di Vicenza Imolese, nel frattempo però possiamo valutare in maniera più approfondita le scelte potenziali e possibili dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vicenza Imolese, ma come sappiamo tutte le partite del campionato (e Coppa Italia) di Serie C sono fornite dal portale elevensports.it, che dunque mette a disposizione l’intero pacchetto del torneo in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e potendo scegliere se abbonarsi al servizio annualmente oppure acquistare di volta in volta la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

Nella diretta di Vicenza Imolese, Colella dovrà fare a meno di capitan Bizzotto, squalificato: dentro allora Andrea Mantovani a fare coppia con Pasini davanti ad Albertazzi, mentre sulle corsie laterali giocheranno Salviato e Martin. Il modulo potrebbe essere il 4-3-1-2 oppure un tridente vero e proprio, con Curcio e Giacomelli (insidiati da Guerra, che potrebbe partire titolare) pronti ad allargarsi al fianco di Maistrello o Arma; da valutare questo, di sicuro in mediana ci saranno Zonta e Nicolò Bianchi mentre la terza maglia sarà data a uno tra Zarpellon e Andrea Bovo. Dionisi si affida al consueto rombo di centrocampo, con Nicola Mosti trequartista; da valutare la possibilità di una maglia per Lanini che entra in competizione con Cappelluzzo e De Marchi nel tandem offensivo, a centrocampo la regia di Carraro sarà supportata da Gargiulo e Ranieri. A protezione del portiere Gian Maria Rossi ci sarà spazio per Checchi e Carini (in vantaggio su Boccardi), Sciacca e l’italo-belga Corentin Fiore dovrebbero invece essere i due terzini.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per scommettere sulla diretta di Vicenza Imolese indicano nella squadra di casa la favorita, ma a dire il vero la situazione è particolarmente equilibrata: il valore posto sul segno 1 per la vittoria dei veneti vale 2,40 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo a 3,00 volte la puntata per il segno 2, che identifica il successo esterno. Con il pareggio, regolato dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 2,95 volte la cifra della scommessa.



