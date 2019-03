Diretta Virtus Francavilla Vibonese/ Streaming video e tv: calabresi senza Obodo (Ser

Virtus Francavilla Vibonese, diretta dal signor Fabio Pirrotta, si gioca alle ore 14:30 di domenica 3 marzo per la ventinovesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019: viene superata la boa di metà ritorno anche nel girone C, e questa partita del Giovanni Paolo II mette a confronto due squadre che sperano di arrivare ai playoff. In questo momento la Vibonese li giocherebbe grazie alla sua decima posizione, ma va anche detto che i calabresi hanno disputato due partite in più rispetto a una Virtus Francavilla che insegue a tre punti di distanza e potrebbe dunque reinserirsi nel discorso. Entrambe devono guardarsi dalla rimonta di una Viterbese che con i recuperi rischia concretamente di fare il salto in classifica; intanto la Vibonese arriva dal pareggio interno contro la Casertana (venendo ripresa all’ultimo secondo) con il quale ha ritrovato il gol (che mancava da quattro partite) ed evitare che la striscia di sconfitte si allungasse oltre le due giornate. Per quanto riguarda la Virtus Francavilla, i biancazzurri hanno perso contro un Rende che non vinceva da metà dicembre: risultato negativo che ha confermato le difficoltà esterne, terza sconfitta nelle ultime cinque anche se, guardando il bicchiere mezzo pieno, possiamo pur sempre parlare di cinque successi nelle ultime otto gare. Dunque staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Virtus Francavilla Vibonese, intanto facciamo un rapido excursus sulle probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Vibonese non sarà disponibile: questa partita, come tutte le altre del campionato di Serie C – ad eccezione di qualche anticipo o posticipo – è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva ha acquisito i diritti per la terza divisione. Per seguire le immagini in diretta streaming video dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone e avrete la doppia opzione dell’abbonamento stagionale (gratuito per chi lo avesse rinnovato dallo scorso anno) o dell’acquisto del singolo evento, ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA VIBONESE

Bruno Trocini conferma il 3-5-2 in Virtus Francavilla Vibonese: pugliesi in campo con Tiritiello, Caporale e Marino a protezione del portiere Nordi mentre sulle corsie laterali agiranno Albertini e Nunzella, che dovranno occuparsi di percorrere tutta la fascia e pensare anche alla fase difensiva. Ad aiutare la regia di Pastore ci saranno Folorunsho e Vrdoljak, mentre Partipilo e Corado giocheranno come attaccanti ma con Puntoriere che non parte battuto e spera dunque di avere una maglia dal primo minuto. Nella Vibonese è squalificato Kenneth Obodo, dunque Nevio Orlandi dovrebbe puntare su Alessio Donnarumma per il suo centrocampo: il ventunenne giocherà al fianco di Scabbabarozzi nella cerniera mediana che proteggerà una difesa composta da Silvestri e Camilleri al centro con Finizio e Maciucca che occuperanno le fasce come terzini. Gli esterni di centrocampo, con spiccata propensione offensiva, saranno Collodel e Prezioso: in fase di possesso i calabresi si disporranno di fatto con un 4-2-4, nel quale i due attaccanti centrali saranno Allegretti e Can, mentre cambiando modulo e passando al 4-3-1-2 potrebbe esserci spazio per Taurino.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per scommettere sulla diretta di Virtus Francavilla Vibonese: il segno 1 che identifica la vittoria interna dei pugliesi ha un valore di 2,15 volte la posta contro il 3,25 che è stato assegnato all’eventualità del successo fuori casa (per il quale dovrete giocare il segno 2). Si tratta dunque di una partita equilibrata, con il pareggio ampiamente possibile: in questo caso andreste a vincere una somma pari a 3,00 volte quello che avrete deciso di investire.



