Diretta Vis Pesaro Virtus Verona/ Streaming video tv: marchigiani in crisi (Serie C)

Vis Pesaro Virtus Verona, diretta dall’arbitro Federico Fontani della sezione Aia di Siena, sarà la partita valida per la ventinovesima giornata del girone B di Serie C che andrà in scena alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 marzo 2019, presso lo stadio Tonino Benelli della città marchigiana. La sfida si annuncia piuttosto delicata, dunque la posta in palio in Vis Pesaro Virtus Verona sarà davvero importante. I marchigiani con 33 punti sono ancora vicini ai playoff, ma hanno una striscia aperta di cinque sconfitte consecutive, l’ultima settimana scorsa contro l’Imolese, di conseguenza il trend è pessimo per la Vis Pesaro che deve cominciare a guardarsi le spalle in ottica salvezza. La Virtus Verona invece è ultima con 25 punti e di conseguenza la salvezza è l’unico obiettivo per i veneti, che però arrivano da un pareggio e dalla vittoria contro il Vicenza, quattro punti nelle ultime due partite che ci parlano di una squadra certamente più in salute rispetto agli avversari odierni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vis Pesaro Virtus Verona; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO VIRTUS VERONA

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Vis Pesaro Virtus Verona. I marchigiani di Leonardo Colucci potrebbero schierarsi con un 3-4-1-2 con Rossoni, Paoli e Pastor nella retroguardia a tre davanti a Tomei. In mediana invece ecco la coppia centrale Botta-Gaiola, poi Hadžiosmanović come esterno destro, Rizzato sulla corsia mancina e Buonocunto in posizione più avanzata, da trequartista in appoggio ai due attaccanti Diop e Guidone. La replica della Virtus Verona di Luigi Fresco si dovrebbe invece concretizzare nel 4-3-1-2. Giacomel in porta, protetto dai quattro difensori Pinton, N’Ze, Rossi e Lavagnoli; in mediana Giorico agirà come perno centrale, con le due mezzali Casarotto e Onescu ai suoi fianchi, infine ecco l’attacco con Grbac trequartista in appoggio alle due punte Grandolfo e Danti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Vis Pesaro Virtus Verona, secondo quanto ci dicono le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 parte favorito e vi ripagherebbe appena 1,83 volte la posta in palio, mentre con il pareggio si arriverebbe a quota 3,15, logicamente con il segno X. Infine, una vittoria esterna da parte della Virtus Verona varrebbe 4,25 volte la posta giocata sul segno 2.



