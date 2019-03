Napoli Juventus si gioca stasera: le due formazioni sono attese in campo alle ore 20.30 al San Paolo per dare vita a quello che potrebbe essere l’ultimo crocevia per lo scudetto. Come tutti sanno, ai partenopei di Carlo Ancelotti serve solo la vittoria per tenere viva almeno una piccola speranza nella lotta scudetto che altrimenti rischia di chiudersi già questa sera tra le due formazioni. Napoli Juventus comunque è sempre una partita di grande significato, sotto il Vesuvio è un match da vincere sempre, anche al di là degli effetti sulla classifica, mentre per i bianconeri potrebbe dare la garanzia del tricolore con quasi tre mesi d’anticipo sul termine del campionato, per poi pensare solamente alla Champions League. Andiamo allora adesso a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Può essere interessante l’analisi anche del pronostico di Napoli Juventus secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Una vittoria del Napoli (segno 1) varrebbe 2,35 volte la posta in palio; con il segno 2 si arriverebbe a quota 3,05, ma leggermente più alta è la vincita che potreste fare con il segno X, perché il pareggio è quotato a 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Parlando delle probabili formazioni di Napoli Juventus, per quanto riguarda gli azzurri emerge che Carlo Ancelotti ha qualche problema in difesa, dove Albiol è indisponibile. Tuttavia è rientrato l’allarme per Maksimovic, che dovrebbe dunque essere titolare al fianco di Koulibaly nella coppia centrale davanti a Meret. Per di più, anche entrambi i terzini sono ancora da decidere, con Hysaj che potrebbe essere titolare su entrambe le fasce, ma in questo modo di fatto rischia di essere solo l’alternativa a Malcuit a destra e per Ghoulam a sinistra, che sono i due favoriti per i posti da titolari, considerato che pure Mario Rui ha avuto qualche acciacco in settimana. A centrocampo invece non ci dovrebbe essere alcun dubbio su Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski da destra a sinistra, in attacco invece la coppia titolare sembra essere Milik-Insigne, dunque Mertens rischia seriamente di cominciare la partita dalla panchina.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Anche la probabile formazione della Juventus non dovrebbe riservare particolari sorprese, anche se in settimana c’è stato un certo allarme a proposito delle condizioni di Cristiano Ronaldo: il ballottaggio aperto tra Dybala e Bernardeschi si è aperto dunque anche a CR7, con l’italiano che potrebbe giocare al posto dell’argentino per scelta tecnica oppure del portoghese in caso di necessità, in un attacco nel quale è Mandzukic la certezza per Massimiliano Allegri. L’allenatore ritrova poi Emre Can a centrocampo, dopo il turno di squalifica: il turco-tedesco di conseguenza entra in ballottaggio con Bentancur per affiancare Pjanic e Matuidi in una mediana ancora orfana dell’indisponibile Khedira. Infine anche in difesa ci sarà spazio per tutti i titolari, ma con un dubbio da segnalare: Szczesny in porta, la coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini e sulla fascia destra Cancelo non si discutono, a sinistra invece c’è il dubbio tra Alex Sandro e De Sciglio. Naturalmente con il primo ci sarebbe un atteggiamento più offensivo, mentre con l’ex rossonero prevarrebbe la prudenza.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, F. Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Chiriches, Mario Rui, Diawara, Verdi, Mertens, Ounas, Younes.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Albiol.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Spinazzola, Caceres, Barzagli, De Sciglio, Rugani, Emre Can, Bernardeschi, Kean.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili;: Douglas Costa, Cuadrado, Khedira.



