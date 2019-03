Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (26^ giornata)

I risultati di Serie A 2018-2019 che attendiamo domenica 3 marzo sono quelli che riguardano la 26^ giornata, settima di ritorno: un turno nel quale ovviamente spiccano due partite. Il derby di Roma è stato disputato ieri, ma questa sera alle ore 20:30 c’è Napoli-Juventus: è difficile parlare di sfida scudetto visti i 13 punti di vantaggio dei bianconeri, ma il calendario gioca a favore dei partenopei e dunque una vittoria interna per la squadra di Carlo Ancelotti potrebbe se non altro riaprire leggermente i conti, soprattutto se gli azzurri dovessero girare il vantaggio nella doppia sfida diretta. Il programma si apre comunque alle ore 12:30 con Torino-Chievo; alle ore 15:00 vivremo le solite tre partite con Genoa-Frosinone, Spal-Sampdoria e Udinese-Bologna mentre il primo posticipo, quello delle ore 18:00, sarà Atalanta-Fiorentina. Dunque restiamo in vigile attesa per scoprire quali saranno i risultati di Serie A per questa giornata, e in che modo cambierà la classifica dell’appassionante campionato.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Come già detto nel presentare i risultati di Serie A, la sfida diretta del San Paolo potrebbe comunque determinare qualcosa: certo se la Juventus dovesse vincere i punti di vantaggio diventerebbero 16, il che significa che il Napoli non potrebbe sorpassare i bianconeri prima della 32^ giornata e questo succederebbe se Ancelotti dovesse vincere sempre e Allegri perderle quasi tutte. Scenario difficile da ipotizzare, più semplice pensare che il Napoli abbia l’occasione di mettere pressione alla capolista andando a -10: sarebbe sempre un divario importante, ma la Juventus in questo girone di ritorno deve ancora giocare trasferte pericolose (Inter e Roma) e dunque qualcosa potrebbe muoversi. Tra le altre sfide, è delicatissima quella della Dacia Arena: il Bologna è terzultimo e arriva da due sconfitte consecutive, l’Udinese ha appena ritrovato la vittoria scavando un margine sulla zona calda ma perdendo in casa tornerebbe nel baratro, pronto eventualmente ad approfittarne il Frosinone che però dovrebbe fare il colpo grosso a Marassi, contro un Genoa in ripresa. Spettacolare il bis di Atalanta-Fiorentina dopo la Coppa Italia, il Torino non può sbagliare – in chiave europea – contro un Chievo che appare ormai condannato alla retrocessione.

RISULTATI SERIE A: 26^ GIORNATA

ore 12:30 Torino-Chievo

ore 15:00 Genoa-Frosinone

ore 15:00 Spal-Sampdoria

ore 15:00 Udinese-Bologna

ore 18:00 Atalanta-Fiorentina

ore 20:30 Napoli-Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 69

Napoli 56

Inter 47

Milan 45

Roma 44

Torino, Atalanta, Lazio* 38

Sampdoria, Fiorentina 36

Sassuolo 31

Parma, Genoa 29

Cagliari 24

Spal 23

Udinese* 22

Empoli 21

Bologna 18

Frosinone 16

Chievo (-3) 10

* una partita in meno



