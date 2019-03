Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (27^ giornata)

Eccoci ad un altro appuntamento con i risultati di Serie B 2018-2019: siamo nella ventisettesima giornata, a soli pochi giorni da un turno infrasettimanale che ci ha ulteriormente avvicinati alla conclusione della stagione regolare. Ancora del tutto vive le lotte per promozione diretta, qualificazione ai playoff e retrocessione – che sia attraverso i playoff o immediata; dunque un’altra giornata da vivere pienamente, anche se le partite di domenica 3 marzo saranno soltanto tre come ormai da tradizionale calendario di questa stagione. Andiamo allora a vedere di cosa si parla: alle ore 15:00 si comincia con le prime due gare che saranno Perugia-Salernitana e Pescara-Spezia, alle ore 21:00 il posticipo serale sarà invece l’appassionante derby veneto Verona-Venezia. Come cambierà la classifica di Serie B dopo queste tre partite? Lo scopriremo a breve, intanto possiamo presentare i temi principali legati ai risultati di questa domenica.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Tra i risultati di Serie B, almeno per quello che riporta la classifica, spicca la partita del Curi: Perugia e Salernitana si giocano una bella fetta di playoff perchè il Grifone con una vittoria staccherebbe di quattro lunghezze la squadra che entrava nella 27^ giornata con la nona posizione (Nesta e i suoi sono ottavi), ma perdendo verrebbe nuovamente sorpassato. Un Perugia reduce dalla vittoria di Venezia ma ancora ondivago, mentre i granata hanno fatto valere il fattore campo battendo la Cremonese. Il derby del Bentegodi dovrà essere l’occasione del riscatto per un Verona che, perdendo a Lecce, è nuovamente scivolato al sesto posto e sta perdendo contatto con la promozione diretta; ancora più delicata la partita per il Venezia, che con il ko interno di mercoledì sera è rimasto a +3 sui playout e non può più perdere tempo. Il Pescara, reduce dalla sconfitta di Benevento, è stato agganciato dal Lecce e non ha intenzione di perdere la presa sulle prime due posizioni ma rischia contro uno Spezia che, travolgendo il Livorno, ha fatto un passo avanti verso i playoff ma non può ancora dirsi tranquillo. Dunque vedremo quello che succederà, e come verrà modificata la classifica di Serie B dopo queste partite.

RISULTATI SERIE B: 27^ GIORNATA

ore 15:00 Perugia-Salernitana

ore 15:00 Pescara-Spezia

ore 21:00 Verona-Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 47

Palermo 45

Benevento 43

Pescara, Lecce 41

Verona 39

Cittadella 36

Salernitana, Spezia 34

Cosenza 33

Perugia 32

Ascoli 30

Cremonese 27

Venezia, Foggia 26

Livorno, Crotone 23

Carpi 22

Padova 20



