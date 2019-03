Il video di Brescia Cittadella a sorpresa ci parla di una vittoria degli ospiti col risultato finale di 0-1. A decidere la gara è una rete di Finotto dopo 11 minuti con le rondinelle costrette al loro terzo ko stagionale. La squadra di casa ora rischia di essere superata in testa alla classifica da Benevento e Palermo che sono rispettivamente a 4 e 5 punti ma che hanno entrambe due partite da recuperare. Per il Cittadella è un risultato importante per diversi motivi. Il primo è quello della classifica che permette ora un aggancio alla zona playoff, che però potrebbe durare solo fino a domani con il Perugia pronto al controsorpasso. Il secondo e più importante invece è quello della consapevolezza che permette alla squadra di Roberto Venturato di fare un passo in avanti. D’altronde non si vince tutti giorni in trasferta con una squadra come quella di Eugenio Corini, che resta capolista in classifica, ma con meno margine e in Serie B le sorprese (come è noto) sono sempre dietro l’angolo…

IL TABELLINO

Prima del video di Brescia Cittadella soffermiamoci un attimo sul tabellino della gara.

MARCATORI: 11′ Finotto.

BRESCIA (4-3-1-2) Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella (32′ Semprini); Bisoli (82′ Morosini), Tonali, Ndoj; Spalek (54′ Tremolada); Donnarumma, Torregrossa. All. Corini (A disp. Andenacci, Gastaldello, Martinelli, Dall’Oglio, Rodriguez).

CITTADELLA (4-3-1-2) Paleari; Ghiringhelli (40′ Cancellotti), Adorni, Frare, Benedetti; Settembrini, Iori (67′ Siega), Branca; Schenetti; Moncini (85′ Diaw), Finotto. All. Venturato (A disp. Maniero I, Parodi, Camigliano, Proia, Maniero II, Bussaglia).

Arbitro: Ghersini di Genova.

