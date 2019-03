Il video di Carpi Ascoli ci parla di una gara terminata col risultato di 1-1. Un pareggio anonimo che in classifica non serve molto a nessuna delle due squadre. La partita viene sbloccata sul finire del primo tempo da Ngombo, bravo a sfruttare una bella sponda al centro dell’area di rigore di Beretta e a beffare il portiere avversario sul primo palo. Pronti via nella ripresa arriva il pareggio di Poli che serve comunque a poco alla squadra di Fabrizio Castori. Il Carpi naviga in acque molto pericolose, penultimo e con due gare in più di Livorno e Venezia che sono sopra di un punto. Per l’Ascoli questo punto è un mattoncino verso la salvezza che rimane ancora comunque molto distante dall’essere completata visto che sono quattro le lunghezze sulla zona playout.

VIDEO CARPI ASCOLI: LE DICHIARAZIONI

Ora è il momento di andare a leggere le dichiarazioni per il video di Carpi Ascoli. Ecco le parole di Fabrizio Poli, autore del gol del pari, a Dazn alla fine del match: “Per l’ennesima volta abbiamo regalato un gol sull’unico tiro dell’avversario. Spesso purtroppo non siamo assistiti dalla fortuna. Avremmo meritato di vincere, i tre punti. E’ il momento più difficile da quando sono arrivato qui. L’atteggiamento nostro è cambiato e dobbiamo crederci fino all’ultimo momento. Marsura era a terra psicologicamente dopo l’errore di Cosenza, però gli siamo stati vicini come a quelli che hanno sbagliato rigori durante l’anno. Castori è un maestro di calcio e di vita da seguire in questo finale di campionato”.

IL TABELLINO

Prima del video di Carpi Ascoli andiamo a dare un’occhiata anche al tabellino.

MARCATORI: 42′ Ngombo, 47′ Poli.

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Poli, Kresic, Sabbione, Rolando; Mustacchio (68′ Concas), Coulibaly, Pasciuti (82′ Di Noia), Jelenic; Marsura (58′ Vano); Arrighini. A disposizione: Sambo, Buongiorno, Marcjanik, Pezzi, Crociata, Saric, Piscitella, Wilmots, Vitale. Allenatore: Castori.

ASCOLI (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Quaranta (46′ Cavion), D’Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic (59′ Ciciretti); Beretta, Ngombo (75′ Ganz). A disposizione: Bacci, Scevola, Andreoni, Rubin, Iniguez, Baldini, Chajia, Rosseti, Coly. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Espulso: 87′ Ganz.

VIDEO CARPI ASCOLI





© RIPRODUZIONE RISERVATA