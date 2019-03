Il video di Empoli Parma ci racconta una gara davvero piena di emozioni che termina col risultato finale di 3-3. I gialloblù sono stati per tre volte in vantaggio, subendo per tre volte la rimonta da parte dei toscani. La gara era stata sbloccata da Gervinho dopo 13 minuti, con il pari trovato da una giocata di Dell’Orco sei minuti dopo. Luca Rigoni al 46mo trova un nuovo vantaggio che sembrava poter mettere ko la squadra toscana invece bravissima a pareggiare all’ora di gioco con un calcio di rigore di Ciccio Caputo. Al minuto 82 arriva un nuovo vantaggio per Roberto D’Aversa con il difensore portoghese Bruno Alves, un vantaggio che anche stavolta dura poco e che trova il pari dei padroni di casa con un altro difensore e cioè Matias Silvestre. Tanti rimpianti per i ducali che comunque mantengono una distanza importante dalla zona retrocessione che ora è a 18 punti. Diverso il discorso dell’Empoli che nonostante abbia raggiunto un pareggio insperato ora potrebbe essere avvicinato dal Bologna.

VIDEO EMPOLI PARMA: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Empoli Parma soffermiamoci ora sulle dichiarazioni alla fine della gara. A Sky Sport ha parlato Manuel Pasqual, ecco le sue parole: “Sicuramente riusciamo sempre a rimanere in partita. Siamo stati bravi a crederci fino all’ultimo. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive e sui gol che concediamo. Dobbiamo restare vivi, perché possiamo sempre mettere le cose a posto. Stiamo facendo fatica, i numeri parlano chiaro. I motivi non li conosco, dobbiamo migliorare nell’approccio alle gare e nella gestione. Dobbiamo mantenere il passo per forza, perché bisogna rimanere fuori dalla zona rossa. E’ un anno che Davide Astori è venuto a mancare. Manca a tutti perché era una persona davvero speciale“.

IL TABELLINO

Prima del video di Empoli Parma andiamo a dare un’occhiata al tabellino:

EMPOLI: Dragowski, Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Acquah (64′ Traoré), Pasqual (87′ Oberlin); Farias (84′ La Gumina), Caputo. Allenatore Iachini.

PARMA: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Rigoni, Barillà (90′ Gazzola); Siligardi (71′ Biabiany), Inglese, Gervinho. Allenatore D’Aversa.

Marcatori: Gervinho, Dell’Orco, Rigoni, Caputo rig., Bruno Alves, Silvestre. Ammoniti: Dragowski, Kucka, Gervinho, Iacoponi.

