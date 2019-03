Video/ Lazio Roma (3-0): highlights e gol della partita (Serie A, 26^ giornata)

Il video di Lazio Roma ci parla di un trionfo biancoceleste nel derby contro i giallorossi grazie alle reti siglate da Caicedo, Immobile, su rigore, e Cataldi. La compagine biancoceleste si rilancia in chiave Champions League mentre la Roma subisce una dura sconfitta confermando di vivere una stagione fatta di risultati altalenanti. Andiamo a scoprire le statistiche della gara per capire l’andamento del match. Possesso palla leggermente a favore della Roma, 54% contro il 46% dei biancocelesti. Strakosha ha effettuato due parate decisive mentre i tiri in porta sono stati quattro a testa. Correa e Milinkovic Savic hanno fornito gli assist vincenti per Caicedo e Cataldi, mentre Bastos ha recuperato sette palloni. Deludenti Florenzi e Lorenzo Pellegrini che hanno perso otto volte òa sfera. Numeri quindi che simili con la Lazio che è stata brava a sfruttare le occasioni create.

VIDEO LAZIO ROMA (3-0), LE DICHIARAZIONI

Per il video di Lazio Roma andiamo a vedere ora le dichiarazioni a fine partita. Dopo il successo conquistato nel derby, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: “Sono stati bravissimi i ragazzi, devo dire grazie a chi era in campo e chi è entrato, tutto il gruppo. Questa è una vittoria che abbiamo meritato e che volevamo, sappiamo cosa è il derby per questa città. Ora è giusto che ce la godiamo, poi da martedì penseremo alla Fiorentina“. La Lazio, spiega il mister, aveva avuto diversi problemi nelle ultime settimane, aveva giocato con 9-10 giocatori in meno, qualcuno non è al massimo. Si parla poi dei singoli: “Immobile? E’ stato bravissimo, come Felipe Caicedo, sono stati tutti bravi, menzionare qualcuno stasera è riduttivo. Ciro non era al 100% e dopo lo sforzo di martedì con questi flessori non ancora a posto ho pensato che sarebbe stato più opportuno fargli fare uno spezzone di partita. L’unico neo nostro rimane il primo tempo, con qualche scelta migliore avremmo potuto fare qualche gol in più ma dopo il rigore di Immobile siamo andati molto meglio. Lazio in lotta per la Champions League? Lottiamo dall’anno scorso, abbiamo avuto quel periodo con tanti infortunati ma piano piano stiamo recuperando tutti e il nostro obiettivo è rimanere lì fino alla fine, sappiamo che abbiamo delle corazzate contro ma vogliamo lottare fino alla fine. Sergej Milinkovic Savic? Stasera ha fatto una grande partita, a livello di qualità, di quantità, a volte cerca la giocata a effetto che potrebbe fare più semplice ma sono 2 anni e mezzo che gioca così e ha vinto davvero tanti duelli”.

Andiamo a leggere le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco a Radio Rai 1: “Nel primo tempo la squadra c’è stata poco, la Lazio ci è stata superiore nei duelli mentre nella ripresa quando avevamo avuto qualche occasione e stavamo tenendo bene la palla, abbiamo subito il secondo gol che ci ha tagliato le gambe. Manolas per noi è importante ma ha avuto febbre e dissenteria forte non era proprio disponibile, noi non possiamo basare la squadra su un solo calciatore, in generale abbiamo fatto una prestazione al di sotto delle nostre aspettative. Cosa dirai alla squadra? Dobbiamo dimenticare la sconfitta ma farne grande tesoro perché è un derby, è pesante da digerire ma dobbiamo guardare avanti e pensare alla sfida contro il Porto. Siamo carenti a livello mentale, venivamo da ottimi risultati ma oggi la prestazione è stata al di sotto poi che sia stato l’aspetto mentale ed è da un po’ che lo dico. Per preparare la gara contro la Lazio mentalmente non servono le motivazioni, perché di per sì già vengono da sole, dobbiamo capire quali tasti toccare, l’aspetto mentale fa la differenza“.

IL TABELLINO

Prima del video di Lazio Roma andiamo a vedere il tabellino della partita:

Marcatore: 12′ Caicedo (L), 73′ Immobile (L), 89′ Cataldi (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (70′ Parolo), Lulic; Correa (78′ Cataldi), Caicedo (63′ Immobile). A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Durmisi, Romulo, Jordao, Badelj, Neto. All.: Simone Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi (65′ Pastore), Pellegrini; Zaniolo (61′ Perotti), Dzeko, El Shaarawy (82′ Schick). A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Marcano, Karsdorp, Coric, Nzonzi, Kluivert. All.: Eusebio Di Francesco.

IL VIDEO DELLA PARTITA





