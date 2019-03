Il video di Palermo Lecce ci racconta tramite highlights e gol la partita allo Stadio Renzo Barbera in cui il Palermo ha superato per 2 a 1 il Lecce. I rosanero partono subito col piede ben premuto sull’acceleratore passando in vantaggio già al 3′ per merito di Trajkovski, su suggerimento di Aleesami, ed insistendo poi in cerca della rete del raddoppio. I giallorossi faticano ad emergere ed esprimere il proprio gioco, rischiando e subendo un altro goal ad inizio secondo tempo per colpa di Puscas, precisamente al 52′ sfruttanndo l’assist da parte di Trajkovski. La formazione pugliese allenata dal tecnico Liverani, disinnescata dalle ottime parate dell’estremo difensore Brignoli nel corso della gara, riesce quindi a trovare spazio per agire solamente nell’ultima parte della ripresa: i suoi giocatori riescono tuttavia a riaprire l’esito della gara nei minuti di recupero al 95′ grazie a Tabanelli, quando ormai è troppo tardi per poter raggiungere il pareggio. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono al Palermo di salire a quota 45 nella classifica di Serie B mentre il Lecce non si muove rimanendo fermo a 41 punti.

VIDEO PALERMO LECCE: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Lecce avrebbe forse potuto meritare di raggiungere la rete del pari per quanto prodotto in fase offensiva: 11 a 2 calci d’angolo collezionati a cui si aggiunge il 16 a 9 nelle conclusioni totali, delle quali 11 a 9 indirizzate nello specchio della porta avversaria, ed il 4 a 10 nelle parate. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Palermo è stata la squadra più fallosa, a causa del 15 a 12 nel conteggio dei falli, e l’arbitro Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Nestorovski e Salvi da un lato, Lucioni, Mancosu e Meccariello dall’altro.

IL TABELLINO

Palermo-Lecce 2-1 (p.t. 1-0)

Reti: 3′ Trajkovski (P); 52′ Puscas (P); 90’+5′ Tabanelli (L).

PALERMO: 1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 18 Chochev, 10 Trajkovski, 29 Puscas, 30 Nestorovski. A disp.: 22 Pomini, 33 Alastra, 3 Rispoli, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 9 Moreo, 13 Ingegneri, 20 Falletti, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 31 Pirrello, 32 Haas. All.: Roberto Stellone.

LECCE: 22 Vigorito, 24 Venuti, 25 Lucioni, 16 Meccariello, 27 Calderoni, 13 Haye, 7 Tachtsidis, 34 Majer, 8 Mancosu, 20 Falco, 19 La Mantia. A disp.: 1 Bleve, 32 Milli, 2 Riccardi, 5 Cosenza, 6 Arrigoni, 9 Tumminello, 15 Marino, 18 Saraniti, 21 Felici, 23 Tabanelli, 28 Fiamozzi, 31 Bovo. All.: Fabio Liverani.

Arbitro: Gianluca Aureliano (Bologna). Ammoniti: 32′ Lucioni (L); 38′ Nestorovski (P); 45’+1′ Mancosu (L); 55′ Meccariello (L); 67′ Salvi (P).





© RIPRODUZIONE RISERVATA