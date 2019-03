Partenza sprint del Real Madrid nella sfida contro il Barcellona, che esce vittorioso solo alla distanza, colpendo al cuore i blancos con una giocata perfetta di Rakitic. Come emerge nel video di Real Madrid Barcellona, i blaugrana, prima del vantaggio, si erano già resi pericolosi con Messi, spaventando la squadra di casa che reagisce con poca lucidità. Il Barcellona dal canto suo gestisce bene il possesso della palla e al momento opportuno concretizza. Il vantaggio arriva al ventiseiesimo con Sergi Roberto che premia l’inserimento del croato, bravo a sfuggire alla marcatura di Ramos: ottimo il tocco sotto del centrocampista per battere Courtois. Il portiere del Real è bravissimo a negare la gioia del bis al Barcellona, Con Suarez pericolosissimo. L’attacco di Solari non punge, quello di Valverde fa paura. Non mancano le scintille tra Ramos e Messi per innalzare il livello delle emozioni. Il secondo tempo comincia come il primo, con i galacticos che mettono i brividi al Barcellona. Vinicius apporta fantasia e creatività sul fronte offensivo ma la retroguardia del Barça riesce a reggere. La truppa di Valverde non perde la testa e chiude gli spazi, anche se rischia qualcosa quando cala di ritmo. Il colpo del ko potrebbe darlo Dembelè ma il Real Madrid scampa il pericolo. Finale che ha poco da raccontare, se non la gioia del Barcellona che si porta a casa ‘il clasico’, il quarto consecutivo ottenuto contro i rivali storici al Bernabeu.

IL TABELLINO

REAL MADRID-BARCELLONA 0-1

26′ Rakitic (B)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro (76′ Isco), Kroos (55′ Valverde); Bale (61′ Asensio), Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Solari

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets (91′ Semedo), Arthur (71′ Vidal); Messi, Suarez, Dembelé (78′ Coutinho). Allenatore: Valverde

Ammoniti: Busquets (B), Sergio Ramos (R), Lenglet (B), Asensio (R), Carvajal (R)





© RIPRODUZIONE RISERVATA