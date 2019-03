Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Quagliarella resiste in vetta

Il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori dopo la sosta dedicata alle nazionali al torneo di Qualificazione ai prossimi Europei 2020. Andiamo quindi a recuperare pure la classifica dei marcatori della Serie A prima di addentrarci in questa appassionante 29^ giornata del campionato. Il re dei gol della prima serie e quindi capocannoniere è sempre l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, che ora torna in campo dopo la bella esperienza con la maglia della nazionale azzurra di Roberto Mancini con 21 gol messi a segno. Il ligure ha poi oggi la grande occasione di fare il vuoto dietro di sè, sia approfittando della partita contro il Milan, sia per l’assenza annunciata di Cristiano Ronaldo. Il bomber lusitano, secondo nella classifica dei marcatori di Serie A con 19 gol infatti si è dovuto fermare durante l’impegno con la nazionale per un serio problema alla coscia e di certo rimarrà fermo per qualche tempo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: NON SOLO QUAGLIARELLA-CR7

La classifica dei marcatori della Serie A però non è caratterizzata solo dallo scontro al vertice tra il capocannoniere Quagliarella e Cr7: non dimentichiamo infatti che al terzo gradino con 19 reti ( e quindi le stesse dell’attaccante della Juventus) troviamo anche Piatek del Milan, che in questo turno se la vedrà proprio con il re del gol del primo campionato italiano. Dietro al podio detta il passo Duvan Zapata che per l’Atalanta in questa parte della stagione ha segnato 17 gol: appena dietro ecco poi Milik del Napoli che invece ne ha messe a bilancio 15. Da segnalare poi anche le 13 reti di Caputo segnate per l’Empoli e di Immobile, firmate invece per la Lazio. Chiudiamo ricordando infine le 11 reti di Petagna con la maglia della Spal e i dieci gol firmati da Belotti e Pavoletti, rispettivamente per Torino e Cagliari.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Quagliarella (Sampdoria) 21

Ronaldo (Juventus), Piatek (Milan) 19

Zapata (Atalanta) 17

Milik (Napoli) 15

Immobile (Lazio), Caputo (Empoli) 13

Petagna (Spal) 11

Pavoletti (Cagliari), Belotti (Torino) 10



