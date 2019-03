Diretta Empoli Inter Primavera/ Streaming video tv: le mosse di Zauli per la salvezza

Empoli Inter primavera, diretta dall’arbitro Matteo Gariglio, sabato 30 marzo 2019 alle ore 11.00, sarà una delle sfide del programma della ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Dopo tre vittorie consecutive che avevano permesso ai toscani di compiere un significativo balzo in avanti in classifica, l’Empoli è stato battuto dalla Fiorentina nell’ultima sfida disputata, mantenendo però ancora 4 preziosi punti di vantaggio sulla zona play out. Resta invece agganciata al treno di testa l’Inter dopo le ultime due vittorie messe in fila contro Juventus e Roma. Due big match che hanno permesso ai nerazzurri di restare al quarto posto a 2 lunghezze dalla Fiorentina seconda e a un solo punto di distanza dal Torino terzo. I nerazzurri però sono pure di ritorno dalla sfortunata avventura alla Viareggio cup, terminata solo pochi giorni fa per colpa del Club Brugge.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Inter Primavera si potrà seguire in diretta tv in chiaro collegandosi sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Collegandosi al sito sportitalia.com ci sarà anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli ed Inter nel campionato Primavera 1. I padroni di casa toscani scenderanno in campo con questo undici titolare: Saro; Donati, Matteucci, Curto, Ricchi; Zelenkovs, Ricci, Belardinelli; Montaperto, Balde e Bozhanaj. Risponderanno i nerazzurri schierati con questo undici: Dekic; Grassini, Nolan, Rizzo, Corrado; Gavioli, Pompetti, Schirò; Esposito, Merola e Salcedo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-3 sia per quanto riguarda l’Empoli allenato da Lamberto Zauli sia per l’Inter guidata in panchina da Armando Madonna. Nel match d’andata l’Inter ha vinto a valanga contro i toscani, 6-1 il risultato finale con reti di Adorante e Merola (doppietta per entrambi), Salcedo Mora e Schiro. Momentaneo pareggio empolese siglato da Said.



