Diretta/ Inter Tottenham Legends, risultato, streaming video: partita al nuovo Stadio

Diretta Inter Tottenham Leggende, calcio di inizio alle ore 18.00 di oggi sabato 30 marzo 2019 nel nuovissimo Tottenham Hotspur Stadium: l’impianto verrà battezzato dalle due formazioni di vecchie glorie e c’è grande attesa per rivedere in campo quei calciatori che hanno scritto la storia recente e non di Spurs e nerazzurri. Avversarie nella fase a gironi di Champions League, Tottenham e Inter si trovano nuovamente contro ma ad affrontarsi non saranno Harry Kane e Mauro Icardi: rivedremo invece calciatori del calibro di Berbatov, Van der Vaart e Ginola per gli inglesi, mentre per il Biscione ci saranno capitan Zanetti, Julio Cesar, Klinsmann e molti altri. Ma non solo: a sorpresa è spuntato anche Josè Mourinho, che è andato a trovare i suoi ex fedelissimi nerazzurri e ha scattato foto con Francesco Toldo, Dejan Stankovic e, ovviamente, Javier Zanetti.

INTER TOTTENHAM LEGENDS, STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Tottenham Legends sarà trasmessa in diretta tv su SKY SPORTS, canale 252 e in streaming video via internet su SKYGO. Il confronto tra le leggende di Spurs e nerazzurri sarà visibile in streaming video in diretta anche sulla pagina Facebook del club meneghino: gli appassionati potranno vedere la diretta del match tra vecchie glorie collegandosi sull’app tramite smart tv, pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TOTTENHAM LEGGENDS

Come ogni match amichevole, soprattutto per quanto riguarda queste partite tra vecchie glorie, è difficile azzardare la formazione ufficiale delle due squadre, ma sicuramente vedremo in campo per l’Inter diverse leggende. Ecco l’elenco completo dei convocati: Julio Cesar, Castellazzi, Silvestre, Galante, Blanc, Zanetti, Kharja, Veron, Stankovic, Berti, Klinsmann, Suazo, Ferrari, Bianchi, Dabo, Karagounis, Carbone, Ventola. Ci sarà dunque da divertirsi, con Francesco Toldo che si è detto onorato dell’invito degli Spurs: «Siamo onorati di essere stati scelti dal Tottenham per battezzare il loro nuovo stadio – queste le dichiarazioni rilasciate da Francesco Toldo, tecnico d’eccezione della sfida, a inter.it – Il Tottenham Hotspur Stadium è, senza alcun dubbio, uno degli impianti più moderni e spettacolari di tutto il Regno Unito. Non vediamo l’ora di calcarne il terreno di gioco. Penso che saremo invidiati anche da molti calciatori professionisti che, sono sicuro, non vedranno l’ora di debuttarvi. Adesso che ne ho avuto conferma, ci tengo in modo particolare a svelare a tutti i nostri tifosi una bella sorpresa: José Mourinho passerà a salutare la squadra nel ritiro londinese e dopo seguirà la gara da bordo campo al nostro fianco».



© RIPRODUZIONE RISERVATA