Diretta Juventus Empoli/ Streaming video e tv: la capolista riparte? (Serie A)

Juventus Empoli, che sarà diretta dal signor Federico La Penna, si gioca alle ore 18:00 di sabato 30 marzo: è uno degli anticipi nella 29^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Per i campioni d’Italia si tratta di un altro passo di avvicinamento verso lo scudetto: il vantaggio sul Napoli è di 15 punti, ma va detto che prima della sosta i bianconeri sono andati incontro alla prima sconfitta in campionato, cadendo a Marassi appena dopo l’impresa di Champions League. Un incidente di percorso, ma chiaramente adesso Massimiliano Allegri vuole immediatamente rimettersi in carreggiata: sicuramente il margine è ampio e gestibile senza particolari problemi, ma tra poco si tornerà a giocare in Europa e bisognerà gestire le energie evitando di rendere delicate partite che sulla carta lo sono meno. L’Empoli, impegnato nella difficile corsa verso la salvezza, ha salutato il ritorno di Aurelio Andreazzoli battendo il Frosinone al Castellani: una vittoria fondamentale che ha aumentato le possibilità degli azzurri di confermare la categoria. La squadra sa che i punti per la salvezza non passano necessariamente dall’Allianz Stadium, ma c’è comunque l’obbligo di provarci; dunque aspettiamo con trepidazione la diretta di Juventus Empoli, e intanto possiamo valutare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita di sabato pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Empoli sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovete andare su Sky Sport Serie A (202) oppure su Sky Sport 251, dove eventualmente sarà possibile utilizzare il codice 420634 per acquistare il singolo evento. Ricordiamo che questa partita di campionato potrà essere seguita anche in diretta streaming video: bisognerà attivare l’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

Nella sosta per le nazionali si è infortunato Cristiano Ronaldo: bianconeri in ansia anche se non dovrebbe essere nulla di grave, intanto per Juventus Empoli Allegri – diciamo così – si toglie il dubbio circa il suo impiego. A destra giocherà dunque Bernardeschi, potrebbe tornare titolare Dybala ma la sensazione è che possa trovare spazio Kean, reduce anche dal primo go con la nazionale maggiore. Da valutare dunque se il giovane giocherà largo o punta centrale, entrando in competizione con Mandzukic; in mediana ha recuperato Khedira ma saranno ancora Emre Can e Matuidi (o Bentancur) ad affiancare Pjanic che giocherà in cabina di regia, in difesa davanti a Szczesny dovremmo vedere Bonucci e Chiellini – al netto della condizione post-nazionale – con Joao Cancelo e Alex Sandro che correranno sulle corsie (ma occhio a Spinazzola per la sinistra). L’Empoli è senza Silvestre: sarà Maietta a prenderne il posto in difesa, con Veseli e Dell’Orco confermati. In mediana le scelte dovrebbero premiare la regia di Bennacer con il supporto delle due mezzali Hamed Traoré e Krunic; il modulo resta per ora il 3-5-2 e dunque Di Lorenzo e Pajac occuperanno le fasce, il tandem offensivo sarà composto da Diego Farias e Caputo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Juventus Empoli potete utilizzare le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i bianconeri partono ovviamente favoriti: differenza netta tra il segno 1 per la loro vittoria (1,27 volte la somma messa sul piatto) e il segno 2 per il successo dei toscani, che vi farebbe guadagnare 12,00 volte quanto investito. Il pareggio, eventualità che come sempre è regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita corrispondente a 5,50 volte la puntata.



