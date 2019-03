Diretta Milan Atalanta Primavera/ Streaming video tv: Diavolo a caccia della salvezza

Milan Atalanta primavera, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri, sabato 30 marzo 2019 alle ore 13.00, sarà una delle sfide del programma della ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Prosegue fra alti e bassi il campionato del Milan che con il 3-3 contro il Chievo ha comunque inanellato il suo quarto risultato utile consecutivo. Con 8 punti ottenuti nelle ultime 4 partite disputate i rossoneri sono risaliti in classifica ed hanno agganciato il Sassuolo a quota 22 punti, a un passo dall’uscire dalla zona play out. L’esame con l’Atalanta sarà però severissimo con gli orobici che restano in testa alla classifica per distacco dopo l’ultimo 3-1 alla Sampdoria, con 4 lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina seconda della classe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Atalanta Primavera si potrà seguire in diretta tv in chiaro collegandosi sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Collegandosi al sito sportitalia.com ci sarà anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan e Atalanta nel campionato Primavera 1. I padroni di casa rossoneri scenderanno in campo con questo undici titolare: Soncin; Bellanova, Merletti, Djalo, Negri; Sala, Brambilla, Brescianini; Maldini; Tsadjout e Capanni. Risponderanno i bergamaschi schierati con questo undici: Ndiaye, Zortea, Girgi, Delprato, Okoli, Guth, Traore, Ta Bi, Piccoli, Kulusevski e Cambiaghi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-1-2 per quanto riguarda il Milan allenato da Federico Giunti ed il 4-3-3 per l’Atalanta guidata in panchina da Massimo Brambilla. Nel match d’andata l’Atalanta ha ottenuto una vittoria a valanga contro il Milan, 6-1 con reti Zortea, Colpani (doppietta), Piccoli, Kulusevski e Del Prato. 1-1 nell’ultimo match tra le due compagini disputato in casa del Milan il 26 febbraio 2018.



