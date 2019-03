Diretta Modena Milano/ Streaming video e tv: gara 1 dei play off scudetto

Modena Milano, diretta dagli arbitri Sandro La Micela e Simone Santi, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 30 marzo al Pala Panini di Modena: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00 per la tanto attesa gara 1 dei quarti di finale. I play off scudetto quindi prendo il via oggi con questo speciale anticipo la diretta tra Modena e Milano, sfida che a dispetto dallo storico, ci riserverà senza dubbio parecchie sorprese, visto l’esito ben aperto. Come gli appassionati di volley hanno ben visto in stagione come pur negli ultimi turni regolamentari del campionato di Serie A1 tanto quando la famosa Modena di Velasco si è dimostrata ben fallibile (e lo si è visto contro anche Trento solo pochi giorni fa), tanto Milano si è rivelata una delle squadra più in forma di tutta la Superlega. Ecco perchè la diretta Modena Milano di questo oggi come pure l’intero quarto dei finale per i play off scudetto non paiono affatto decisi alla vigilia del primo fischio d’inizio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta Modena Milano sul digitale terrestre: la diretta tv è stata infatti stata assicurata dalle ore 18,00 sul canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley italiano. Diretta streaming video assicurata tramite il portale raiplay.it anche in questa attesa gara 1 dei quarti di finale dei play off scudetto. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MODENA MILANO: COME ARRIVANO I DUE CLUB

A rendere la diretta Modena Milano di questa sera ancor più incerta è pure lo stato di forma che vantano i due club alla vigilia di questa tanto attesa gara 1 dei play off scudetto di Serie A1. Osservando la graduatoria del campionato vediamo bene che era stata lotta aperta fino all’ultimo secondo dell’ultimo turno regolare tra le due squadre per l’attribuzione del quarto posto (e quindi il vantaggio di poter giocare in casa gara 1 e gara 3). Alla fine i lombardi, che pure erano usciti vincenti con il risultato di 3-2 contro la capolista Perugia, non sono riusciti a completare sorpasso e si sono dovuti accontentare di una onorevole quinta piazza con 49 punti e un tabellino che ci raccontava di 17 vittorie e 9 sconfitte (una in più rispetto ai gialloblu). La sfida quindi appare più che mai equilibrata: che ci dirà il campo?



