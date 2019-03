Diretta Pro Patria Arezzo/ Streaming video e tv,: quote, tigrotti favoriti (Serie C)

Pro Patria Arezzo, partita diretta dal signor Daniele De Santis, si gioca sabato 30 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Dopo un’eccellente prima metà di stagione la Pro Patria sta arrancando nelle ultime settimane, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate in campionato, l’ultima subita sul campo di un’orgogliosa Lucchese. Per i bustocchi la partecipazione ai play off non sembra comunque in discussione: dall’altra parte l’Arezzo è ora al quinto posto dopo soli due punti racimolati nelle ultime 4 partite, con il Piacenza secondo (e con una partita disputata in meno) lontano ora 5 punti. L’ultimo risultato maturato dagli amaranto è stato un pareggio proprio contro i lupi, che sa molto di occasione sprecata nonostante sia da considerarsi positivo in termini assoluti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Patria Arezzo non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA AREZZO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Mangano; Moinar, Zaro, Boffelli, Sane; Mora, Fietta, Bertoni, Ghioldi; Mastroianni e Le Noci. Risponderà l’Arezzo schierato con questo undici: Pelagotti; Zappella, Borghini, Pelagatti, Luciani; Buglio, Basit, Foglia; Serrotti; Rolando e Brunori.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-4-2 per quanto riguarda la Pro Patria allenata da Javorcic ed il 4-3-1-2 per l’Arezzo guidato in panchina da Dal Canto. Il match d’andata di questo campionato disputato ad Arezzo è terminato con il punteggio di 1-1. Toscani vincenti 1-2 nell’ultimo precedente disputato allo stadio Speroni di Busto Arsizio il 16 novembre 2014, la Pro Patria non batte l’Arezzo in casa dalla vittoria per 1-0 datata 15 settembre 2002.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Pro Patria favorita per la vittoria sull’Arezzo. Successo interno quotato 2.30 da Bwin, pareggio quotato 2.90 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.20 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.60 e l’under 2.5 quotato 1.47 da Bet365.



