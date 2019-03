Diretta Rally di Corsica 2019/ Wrc, streaming video: orario e percorso (30 marzo)

Seconda giornata tutta dedicata al Rally di Corsica 2019: dopo le grandi emozioni vissute già ieri nelle prime special stage, ecco che si entra nel vivo del quarto banco di prova del Mondiale Wrc oggi sabato 30 marzo. Ci attendono infatti grandi sorprese: la corsa si è sposata dal sud dell’isola al nord est nella zona di Bastia e per questa edizione gli organizzatori hanno previsto alcuni percorsi davvero impegnativi. La grande novità per quest’anno è senza dubbio la Special Sage di Castagniccia, la più lunga dell’intero programma, da 47,18 km: di fatto solo nella giornata di sabato si percorreranno più della metà dei km previsti in tutta questa edizione del Rally di Corsica 2019, profondamente rinnovata in quasi ogni suo tratto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI CORSICA

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Corsica 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dall’isola francese.

DIRETTA RALLY DI CORSICA 2019: LE PROVE DI OGGI

Come detto prima per questa seconda giornata del Rally di Corsica si copriranno quasi la metà del km totali di questa edizione: non sarà quindi davvero una passeggiata per i protagonisti del Mondiale Wrc, che dovranno fare attenzione a non commettere errori, che si pagano duramente in una gara come è questa. Come annunciato, oggi la corsa si è spostata nel nord est dell’isola: la prima prova, ovvero la Special stage 7 sarà la Cap Corse, che avrà inizio alle ore 7.38 del mattino e sarà lunga 25.62 km. Di seguito ecco poi la SS 8 del Desert des Agriates lunga 14.45 km mentre non prima delle ore 10.14 avrà luogo la temutissima Ps9 di Castagniccia, lunga ben 47.18 km. Nel pomeriggio e non prima delle ore 14.38 i protagonisti del Mondiale Wrc ripercorreranno le tre stage del mattino mentre solo per la tarda serata è previsto il rientro alla base posta all’aeroporto di Bastia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA