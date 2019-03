Diretta Sampdoria Milan/ Streaming video DAZN: Giampaolo vuole l’Europa (Serie A)

Sampdoria Milan sarà diretta dal signor Daniele Orsato, e si gioca sabato 30 marzo alle ore 20.30: sarà l’anticipo del sabato sera nel programma della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Per i blucerchiati sono arrivate 3 vittorie nelle ultime 4 sfide di campionato, ultima delle quali il roboante 5-3 sul campo del Sassuolo: la Sampdoria è ancora però un passo indietro nella corsa all’Europa League e una sconfitta contro il Milan sarebbe pesante per le ambizioni della squadra di Marco Giampaolo. I rossoneri dalla loro vengono dalla doccia fredda nel derby, al termine del quale hanno perso di nuovo il terzo posto ad appannaggio dei rivali nerazzurri e dovendosi guardare nella corsa alla Champions League dagli assalti di Lazio (che ha una partita da recuperare), Roma e Atalanta: perdere altri punti potrebbe essere pericoloso per la squadra di Gennaro Gattuso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Milan non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc o smart tv o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Ferraris di Genova. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Audero; Bereszynki, Andersen, Colley, Murru; Praet, Linetty, Ekdal; Defrel; Quagliarella, Gabbiadini. Risponderà il Milan schierato con questo undici: Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta’; Suso, Piatek e Calhanoglu.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-1-2 per quanto riguarda la Sampdoria allenata da Marco Giampaolo ed il 4-3-3 scelto per il Milan guidato in panchina da Gennaro Gattuso. In questa stagione doppia vittoria per il Milan contro la Samp, battuta 0-2 ai tempi supplementari in Coppa Italia e 3-2 a San Siro nel match d’andata. Al 24 settembre 2017 risale l’ultimo successo della Sampdoria in casa contro il Milan, 2-0 con reti messe a segno da Zapata e Ricky Alvarez.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono il Milan favorito per la vittoria sulla Sampdoria. Successo interno quotato 3.20 da Bwin, pareggio quotato 3.10 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 2.35 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.00 e l’under 2.5 quotato 1.80.



